Sono stati recuperati 2,88 m2 di spazio pubblico per abitante di Barranquilla

in conversazione con Araldo, esperto di urbanistica Porfirio Ospino, Ha spiegato che, sebbene la città sia migliorata in aree quali la copertura dei servizi pubblici, le infrastrutture educative e i luoghi ricreativi, è necessario tenere conto di altri aspetti che possono influire sul suo sviluppo e che richiedono un rapido spostamento.

In primo luogo, ha definito l’allagamento senza precedenti dei quartieri vicini a Caño de la Ahuyama chinita, leggera e rebollo A causa del soffocamento del suo canale da parte della costruzione del corridoio portuale, che ne ha ridotto la capacità di evacuare i volumi d’acqua sempre crescenti che erano Chinita, Repolo e Ospedale.

“Spetterà alla contea non solo ampliare la sezione che è stata rimossa, ma anche costruire una diga parallela tra i quartieri e il canale dove la strada fluviale è stata inizialmente tracciata dagli studi della spedizione giapponese. Questa strada non solo risolvere il problema del rischio, ma anche migliorare la questione della sicurezza nell’area, dove il bordo del canale funge attualmente da rifugio per i criminali e migliorerà anche gli indicatori dello spazio pubblico ricreativo Recuperare con le piste ciclabili e percorsi pedonali intorno alle acque del fiume Kano”, ha spiegato.

Il secondo aspetto citato da Ospino è l’intervento in tema di mobilità, dove ha sottolineato che i livelli di congestione veicolare sono aumentati in tutti i settori e questo significa un miglioramento degli incroci, dell’analisi dei flussi e delle direzioni stradali, ma soprattutto un miglioramento Enorme sistema di trasporto.

“A questo punto, l’amministrazione è in ritardo nell’attuazione di politiche che scoraggiano il carpooling, ma nella stessa misura deve migliorare la qualità del trasporto pubblico”, ha affermato.

Infine, ha evidenziato la necessità di migliorare lo spazio pubblico e le altre condizioni che interessano l’area del centro storico della città.

“Un chiaro esempio di ciò è la realizzazione di reti sotterranee, che non solo miglioreranno l’ambiente urbano del centro, ma ridurranno notevolmente anche le Perdite di energia non tecniche che influiscono notevolmente sulle tasche degli utenti di questo servizio”.