Sono stati rilasciati nuovi video 3D per Apple Vision Pro

Nuovi contenuti 3D per Apple Vision Pro

Quelli di Cupertino chiamano i loro video 3D “Video coinvolgente da Apple”. Cioè, i video coinvolgenti di Apple. Sono video registrati con più telecamere per creare un ambiente a 180 gradi e 8K. L’obiettivo è che questo ambiente assomigli il più possibile alla realtà, fino a far credere all’utente di essere, per così dire, all’interno del video. Il problema è che molte società di produzione non sono disposte a rilasciare video, serie e film come questi, perché richiedono telecamere costose e non sono redditizie. Per questo motivo, Apple sta lanciando la propria tecnologia, oltre a collaborare con alcuni studi affinché gli utenti di Apple Vision Pro possano usufruire di questa tecnologia. Questo è quanto hanno spiegato in un recente comunicato stampa:

“A partire da questa settimana, Apple lancerà nuovissimi programmi e film girati in Apple Immersive Video, in anteprima esclusiva su Apple Vision Pro. Apple Immersive Video è un formato narrativo eccezionale che sfrutta i video 3D girati con una risoluzione 8K con un ampio campo di. visualizza viste a 180 gradi e trasporta gli spettatori con audio spaziale al centro dell’azione. Boundless, una nuova serie che invita gli spettatori a vivere i viaggi di una vita ovunque si trovino, sarà presentata in anteprima oggi, 18 luglio alle 18:00 PT con “Hot Air Balloons”. La prossima puntata di Wild Life, una serie di documentari sulla natura che avvicina gli spettatori ad alcune delle creature più carismatiche del pianeta, sarà presentata in anteprima ad agosto. Elevated, una serie di voli aerei che porta gli spettatori attraverso paesaggi iconici da altezze vertiginose, sarà presentata in anteprima a settembre.

In Copertino Promettono anche che entro la fine dell’anno avremo più contenuti come concerti, partite di basket, ecc. Per divertirci se siamo utenti Apple Vision Pro: