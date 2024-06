Sono tornati gli anni ’90: la nuova collezione di abbigliamento e calzature che mette in mostra il meglio di un decennio indimenticabile

eccellente -Marchio di scarpe e abbigliamento sportivo- e Soffiandonoto per il suo stile autentico e creativo, ha lanciato la sua nuova collezione ispirata agli anni ’90, sotto il nome TopperxRevolvernon solo rivendica la vecchia moda, ma anche momenti unici della cultura e dello sport argentino.

Dopo il successo, qualunque cosa accada il primo cooperazione Tra i due marchi: dov’era il tennis Motivazione LivL’ispirazione questa volta si basa su un altro sport che ha vissuto il suo periodo d’oro negli anni ’90: il basket.

La capsule comprende t-shirt, calzini, scarpe da ginnastica, pantaloncini, borse e braccialetti. Ogni pezzo ha immagini e tavolozze di colori che evocano la nostalgia per quegli anni. Ad esempio, le classiche sneakers non solo presentano dettagli di design ispirati alle palline arancioni, ma incorporano anche tecnologie moderne che garantiscono comfort e durata.

Moda e sport si fondono in una capsule nostalgica dai dettagli contemporanei (Natalia Fernandez)

“Questa collezione, rispetto all’ultima capsule, è ricca di dettagli. Abbiamo realizzato una scarpa sviluppata quasi da zero, abbiamo inserito i dettagli nella scarpa e presentato una linea di abbigliamento completa con molti accessori”, ha spiegato Ignacio Cattaneo, co-fondatore. di Revolver Abbiamo anche realizzato dei cappelli da ballo vintage.

In questo senso la proposta incarna perfettamente l’estetica degli anni ’90 in chiave moderna. Colori vivaci come l’arancione, il blu, il petrolio, l’écru e il bordeaux dominano la tavolozza; Mentre il tessuto piquet, che rappresenta l’epoca e lo sport, aggiunge un tocco autentico.

In questo modo, l’omaggio a un decennio rafforza l’importanza, l’influenza e la popolarità di queste tendenze oggi. In modo significativo eccellente, da sempre associato allo sport, è riuscito a catturare questa essenza e, in collaborazione con Revolver, è riuscito a creare pezzi che rendono omaggio a questa eredità. Questa collaborazione dimostra come due approcci diversi possano unirsi per creare qualcosa di unico e significativo.

Colori vivaci e tecnologia moderna: la proposta di TopperxRevolver che fonde passato e presente (Natalia Fernandez)

SoffiandoDa parte sua, è nota per la sua attenzione alla moda ispirata alla musica e all’arte. In effetti, il suo nome deriva dall’album dei Beatles del 1966, “Make Clothes We Like”, dice Cattaneo descrivendolo. Questa filosofia le ha permesso di farsi conoscere per i suoi rapporti con artisti, fotografi e musicisti, e per la sua creatività nel disegnare abiti unici. Ha aggiunto: “Per me la musica è essenziale e si riflette nei nostri progetti”.

“Adoro ciò che fa il marchio, quindi ogni volta che c’è qualcosa di nuovo, apro gli occhi per vedere da cosa posso trarre beneficio. La verità è che tutto è incredibile: il suo stile di rock, sport e musica in cui sono nato anni ’90, e questa è la mia occasione: mi piace vestirmi elegante Di grandi dimensioniha detto Goyo Dejano, cantante dei Bandalos Chinos e ambasciatore del marchio dopo aver visto la collezione.

Una collaborazione che celebra la nostalgia e lo stile anni ’90 in ogni dettaglio (Natalia Fernandez)

Allo stesso modo, il focus di questa collaborazione è sul DNA argentino che è sempre alla ricerca di un’opportunità da aggiungere. Questa collezione è un riflesso di quel sentimento, riunendo il ricco patrimonio di eccellente Con la creatività audace e contemporanea di Soffiando.

“È una nostalgia positiva che si traduce in affetto penso che tutti quelli nati qui ce l’avessero eccellenteE’ sempre così Soffiando La costruzione era da una prospettiva nazionale. Ci sembra che l’unione dei due marchi dia potere a tutti noi. «Per questo siamo molto felici di presentare questa collezione», ha concluso Cattaneo.

Inoltre, ha aggiunto che la missione del marchio è creare prodotti che non siano solo funzionali, ma che suscitino anche un senso di nostalgia e di appartenenza. Con questa nuova collezione si cattura perfettamente l’essenza degli anni ’90: un decennio che ha lasciato un segno indelebile nello sport e nella moda in Argentina.