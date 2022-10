Sono trapelate nuove funzionalità del Google Pixel pieghevole

Poche settimane fa, Google ha presentato un file Pixel 7 S 7pro, terminali che abbiamo già analizzato. Alcuni speravano che la società menzionasse una sorta di presunto telefono cellulare pieghevole che sta sviluppando. I leak andavano avanti da un po’, ma non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’azienda.

Non ci sono molte aziende che confermano cosa lanceranno prima di farlo, ma Google è una di queste. In effetti, sappiamo che metteranno in vendita il Google Pixel Tablet nel 2023 e il loro smartwatch è in circolazione da alcuni mesi sui principali portali di notizie tecnologiche.

Adesso era il mezzo 91 cellulari Quello che aveva accesso esclusivo a determinati dati dal nuovo Pixel Fold, se mai fosse successo.

Ci riferiamo specificamente ai dati sui tuoi schermi. Sia l’esterno che l’interno saranno prodotti da Samsung, il che non sorprende vista la chiara leadership dell’azienda in questo segmento.

Lo schermo interno, che raddoppia, avrà una risoluzione di 1840 x 2208 e dimensioni di 12,3 x 14,8 cm. La luminosità massima sarà di 1200 nits, anche se la luminosità media sarà di 800 nits. Ovviamente non ci sono conferme sul refresh rate, che potrebbe essere di 90 o 120 Hz.

Pixel 7 Pro triplo modulo posteriore

La parte posteriore del telefono sarà dominata da un sistema a tre telecamere. L’obiettivo principale sarà il Sony IMX787, l’ultra grandangolare sarà il sensore IMX386 e avremo un teleobiettivo con sensore S5K3J1.

Lo schermo selfie interno utilizzerà il sensore IMX355 e lo schermo esterno conterrà un’altra fotocamera, anche se non è ancora chiaro quale, perché si crede che sarà un teleobiettivo, ma questo non ha senso nella fotocamera. Foto personali.

