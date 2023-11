Da Ribadesella a Oviedo, quattro tappe, 89 chilometri. Zaino carico (leggermente) e gambe in forma e voglia Testare l’intelligenza artificiale su qualcosa di così primitivo come Hajj; Camminare serve per meditare, ma anche per fare esercizio e prendersi cura della propria salute. Abbiamo portato il nuovo TicWatch Pro 5 di Mobvoi sul Camino de Santiago per vedere come si comportano le sue funzioni principali.

Scopriremo, passo dopo passo, il tratto finale del Camino del Norte che ci porta dalla costa asturiana verso l’interno della regione per raggiungere Oviedo, punto di partenza del Camino Primitivo. Spiagge, monumenti templari, valli, città, tanto sidro… e tante passeggiate.

Presentazione di TicWatch Pro 5, il primo smartwatch dotato della piattaforma indossabile Snapdragon® W5+ Gen 1 basata su Wear OS by Google™ (Wear OS 3).era in modalità trekking e siamo partiti presto per la prima tappa del sentiero, Ridadesella-Colunga.

La prima cosa che salta all’occhio è la leggerezza ben abbinata al senso di solidità. TicWatch Pro 5 pesa solo 44 grammi, ma il suo involucro principale è progettato per una durata ultra durevole grazie all’alluminio aerospaziale e ad un telaio in metallo di grado chirurgico. Lo schermo luminoso e di facile lettura è protetto da Corning Gorilla Glass resistente alle impronte digitali e agli urti. Progettato per resistere all’uso costante e alle avventure difficili, TicWatch Pro 5 è adatto per il nuoto in acque libere, quindi il Camino de Santiago non rappresenta una grande sfida.

Soprattutto a causa dell’esaurimento della batteria, sono già sulla seconda tappa della Colunga-Villaviciosa e nemmeno una volta siamo stati vicini alle prese. Il display a bassissimo consumo consente agli utenti di visualizzare i dati biometrici attraverso piastrelle intercambiabili ruotando la corona, il tutto senza attivare l’orologio. La modalità di base avanzata introduce la modalità di base intelligente, che consente all’orologio di entrare automaticamente in modalità di sospensione se non rileva alcun movimento, ad esempio mentre l’utente dorme o non indossa l’orologio. tutto questo Consente agli utenti di pianificare in modo proattivo e strategico l’utilizzo della batteria e di prolungarne la durata fino a 80 ore. Con una ricarica rapida di 30 minuti, TicWatch Pro 5 può raggiungere una durata della batteria fino al 65%, garantendo che tutti i tuoi allenamenti, gli appuntamenti serali e le lunghe passeggiate durante il giorno vengano registrati.

Abbiamo scoperto alcune delle caratteristiche della nuova tecnologia della piattaforma indossabile Snapdragon® W5+Gen 1 per TicWatch Pro 5 nella terza tappa, da Villaviciosa a Pola de Cerro, la più lunga con 25 chilometri a piedi. TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch a supportare sensori versatili e algoritmi sanitari più accurati. Queste funzionalità avanzate mettono TicWatch Pro 5 è un ottimo accessorio sanitario indossabile per tutticon la possibilità di raccogliere dati relativi alla salute, analizzarli localmente o tramite il modello LLM back-end di Mobvoi e fornire approfondimenti e indicazioni personalizzate

La quarta tappa, quella in cui Pola de Siero arriva a Oviedo, capoluogo delle Asturie, serve a verificare che il design è un altro grande punto di forza dello smartwatch TicWatch Pro 5. Con I materiali esterni più resistenti utilizzati in qualsiasi TicWatch Finora, la sua corona rotante non solo ci aiuta nella navigazione, ma gli conferisce anche un punto di eleganza e sportività molto interessante.

Il Cammino di Santiago è completatoTicWatch Pro 5 di Mobvoi è in vendita per il Black Friday su Amazon Ad un prezzo molto interessante, sia che tu voglia praticare il Cammino di Santiago o misurare la tua vita quotidiana, diventa un grande alleato sanitario e sportivo da provare.

