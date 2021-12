Sony Golfrelli: “Vincere il Campionato Italiano mi ha fatto cambiare idea”

L’italiana Sony Golfrelli è stato uno dei nomi più importanti della stagione 2021. Il suo successo alla Parigi-Roubaix lo riconosce come uno dei più meritevoli. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare che il ciclista del Bahrain Victorius non è fiorito un giorno.

“Ripenso spesso alla gara e mi sento più felice e orgoglioso di quanto ho vinto Non sono cambiato, sono la stessa persona che ero prima di battere Paris-Roubaix. Questo è importante per me”, ha spiegato Golbrelli Notizie sul ciclismo.

L’italiano ha aggiunto: “Vincere la Parigi-Roubaix mi regala anni di sacrifici e duro lavoro e mi dà fiducia per il futuro. So che molte persone mi prenderanno di mira, ma ora so anche che sono uno dei corridori più importanti delle classiche, le classifiche mondiali lo dimostrano. Ne sono orgoglioso, ma è una responsabilità in più. Spero di essere con Wout van Aert e Mathieu van der Poel.

Ha anche aggiornato il suo calendario per il 2022:Il mio piano è lo stesso di quest’anno. Inizierò con Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Brussel-Kuurne. Decideremo se correre la Parigi-Nizza o la Trano-Adriatico. Poi Guido tutte le classiche, partendo da Milano-Sanremo e finendo a Parigi-Roupox. Per quanto riguarda l’allenamento, non cambierò nulla, se non che mi allenerò più in altezza all’inizio della stagione, come ho fatto dopo il Tour de France. Questo è il grande cambiamento.

Nel momento decisivo dell’anno, Colbrelli ha spiegato: “Vincere il Campionato Italiano mi ha cambiato e mi ha portato alle altre mie vittorie. Vincere senza precedenti attraverso un finale aggressivo ai Campionati Italiani mi ha cambiato e mi ha insegnato che non devo mai aspettare la fine dello sprint., In cui corro il rischio di fallire un velocista veloce. Questo è il modo in cui ho corso alla fine della stagione e ha funzionato bene. Questi risultati hanno mostrato che potevo competere con i migliori corridori di questo sport.