Sony ha deciso di tenere nascosti alcuni dei suoi più grandi annunci per il prossimo anno

Come previsto, lo State of Play di Sony di questa stagione si è concentrato su titoli indipendenti, contenuti scaricabili aggiuntivi e aggiornamenti a progetti che già conosciamo per PlayStation 5.

Sony ha deciso di mantenere segreti alcuni dei suoi più grandi annunci per il prossimo anno, ma ciò non significa che la trasmissione del 14 settembre sia passata inosservata ai fan.

Ha evidenziato gli aspetti più importanti della trasmissione Final Fantasy 7 Rinascita, Il corridore fantasma 2 E il Contenuto scaricabile Resident Evil 4: Strade separate.

Final Fantasy 7 Rinascita

Sono stati inviati dei trailer Sbirciata E Teaser Per molti progetti, ma l’annuncio che ha suscitato più rumore è stato L’arrivo imminente della seconda parte di remake A Final Fantasy 7 Rinascita Che arriverà il prossimo 29 febbraio.

Questa è solo la seconda parte del rilancio Fantasia finale7 2020. Il gioco originale del 1997 racconta una storia così dettagliata che remake Questo doveva essere fatto in due episodi diversi.

vampiro

Un’altra novità è stata il contenuto scaricabile (DLC). forchetta A Resident Evil 4 Che racconta la storia di uno sfuggente agente segreto Ada Wong All’interno di una missione Leon S. Kennedy Per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti.

Questa nuova missione continuerà la storia del gioco principale e introdurrà nuove armi, meccaniche e abilità mai viste prima.

Metodo popolare mercenari, Che sfida il giocatore con complesse prove a tempo, arriverà lo stesso giorno ma gratuitamente.