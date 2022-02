Sony ha installato una statua di Aloy da Horizon Forbidden West in Italia

Venerdì i fan di PlayStation hanno lanciato uno dei sequel più attesi dell’anno, Orizzonte proibito a ovest. Per celebrare questo, Sony ha deciso di erigere un’imponente statua di Aloy in Italia.

La statua si trova in Piazza Madonna della Neve nel Complesso delle Moratti a Firenze e porta il titolo “segnaposto in legaLa funzione della statua corrisponde a onorare e apprezzare il talento e l’esperienza di tutte le donne del mondo che spesso sono invisibili, soprattutto in luoghi come l’Italia, pur essendo un paese del “primo mondo”.

In questo modo, il personaggio di Aloy si pone come rappresentante delle donne nel mondo delle arti, delle culture, delle scienze e della storia e cerca di rappresentare le eroine nei media come i videogiochi.

La statua di Aloy resterà solo una settimana in quella piazza italiana dove verrà spostata in seguito. Finora, Sony non ha confermato dove si trova la prossima statua.

Di più Orizzonte proibito a ovest

Oltre a commissionare la statua, Sony ha sostenuto la Event Horizon Digital Art School in Italia, che cerca di creare più di 40 corsi e lezioni per i giovani che vogliono far parte del futuro dell’industria dei videogiochi.

La statua fa parte del recente sforzo filantropico di Sony per quanto riguarda Horizon Forbidden West. In precedenza, ha implementato il progetto “Gioca e pianta”, che consiste nel piantare un albero per ogni trofeo (facile da ottenere) che i giocatori ottengono nel gioco.

Horizon Forbidden West è ora disponibile per PlayStation 4 e 5.