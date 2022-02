Sony LinkBuds, cuffie antirumore dal design unico | Utensili

Sony è uno dei maggiori riferimenti nel settore audio, quindi quando si tratta di cercare nuove cuffie, ricorrere a questa è l’opzione migliore. Soprattutto se consideriamo il catalogo delle cuffie TWS, che ora ha un nuovo membro, ovvero Sony LinkBud.

Ovviamente, in termini di design, non ha nulla a che vedere con altri modelli della famiglia di cuffie Sony, perché questa nuova soluzione dell’azienda ha la forma di una torta, cosa che non abbiamo visto finora. Come accennato da Sony, Il design dei nuovi LinkBuds si basa sui dati sulla forma dell’orecchio raccolti dal 1982.

Sony LinkBuds, cuffie che non deluderanno

Queste nuove cuffie non pesano 4 grammi, grazie al fatto che sono realizzate con plastica riciclata da parti di automobili, e non mancano di resistenza al sudore e agli schizzi. Certificazione IPX4.

Sony afferma che è possibile ascoltare sia le canzoni che le chiamate, oltre ad altri contenuti online mentre si vive l’ambiente che ci circonda senza problemi grazie al suo design circolare con un centro Apertura del diaframma da 12 mm. Dispone inoltre della tecnologia Precise Voice Pickup, con la quale puoi goderti chiamate più chiare, poiché ha un’elaborazione avanzata del segnale audio e un algoritmo di riduzione del rumore.

Nel caso questo non ti bastasse, Le Sony LinkBud hanno il controllo dei gesti. Si tratta di una funzione smart con cui è possibile regolare il volume a seconda del luogo, e non manca il supporto dei due principali assistenti vocali, Google Assistant e Alexa.

Un punto molto importante è ovviamente la sua indipendenza, e Sony garantisce di fornire 5 ore e mezza di utilizzo, a cui si aggiungono ulteriori 12 ore a seconda della carica della custodia. Un dispositivo con ricarica rapida tramite USB di tipo C.

Le cuffie Sony LinkBuds saranno lanciate sul mercato tra pochi giorni e il loro prezzo ufficiale è 180 euro, Anche se puoi già prenotarlo. Inoltre, è disponibile in due colori molto eleganti, bianco e nero.

Senza dubbio, un modello che soddisferà più delle tue esigenze se ne stai cercando qualcuno Cuffie sportive a buon prezzo E assicurandoti che il paesaggio sonoro soddisfi le tue aspettative. Se sei interessato, sappi che sono già disponibili per l’acquisto.