Sony presenta la soundbar perfetta per il tuo salotto: con Dolby Atmos e ultra compatto | Utensili

Il produttore giapponese è uno dei principali attori nel settore audio, grazie al suo catalogo di prodotti che ha posizionato Sony come uno dei produttori più apprezzati. e adesso, Hanno appena ampliato la loro linea di soundbar con un modello Dolby Atmos compatto perfetto per il tuo salotto.

Stiamo parlando di Sony HT-S2000una soundbar Dolby Atmos e, sebbene sia progettata per piccoli spazi, ti consente di collegare altoparlanti satellite e un subwoofer per ottenere un panorama sonoro più coinvolgente.

Nuova soundbar Sony HT-S2000 con tecnologia Dolby Atmos e dimensioni misurate

Come potrebbe essere altrimenti, il Sony HT-S2000 è un Soundbar compatibile con Dolby Atmos. Se non conosci questa tecnologia del suono surround, è il futuro del settore.

A differenza dei sistemi audio tradizionali che utilizzano canali audio standard, Dolby Atmos utilizza un approccio al suono basato sugli oggetti. Invece di assegnare suoni diversi a canali specifici, Gli oggetti sonori in Dolby Atmos sono trattati come singole entità che possono essere posizionate e spostate nello spazio 3D. Ciò consente un’esperienza sonora più autentica e realistica, poiché i suoni possono essere riprodotti da qualsiasi direzione, anche dall’alto.

Inoltre, caratteristiche Sony HT-S2000 Tre altoparlanti X-Balanced Si trova a sinistra, al centro ea destra dell’altoparlante. In questo modo si ottiene una migliore distribuzione del suono in tutta la stanza.

totale Potenza 250 wattPiù che sufficiente per qualsiasi stanza, la nuova soundbar Sony HT-S2000 racchiude altre tecnologie audio come Dolby Digital, DTS:X, Dolby Dual Mono, LCPM 2ch, DTS e DTS:X.

avendo 3.1 canali Non poteva fornire Dolby Atmos, ma Sony utilizza le tecnologie S-Force PRO Front Surround, Vertical Surround Engine, DTS Virtual:X, Stereo to Surround Upmixer per ottenere un panorama sonoro coinvolgente che non ti deluderà.

Per ottenere l’effetto avvolgente, il produttore giapponese ha utilizzato le tecnologie S-Force PRO Front Surround, Vertical Surround Engine, DTS Virtual:X, un mixer audio da stereo a surround.

La soundbar contiene varie modalità, particolarmente degne di nota Modalità notturna per guardare film e serie senza disturbare nessunodispone di HDMI eARC, ottica, porta USB e Bluetooth 5.0.

Sony HT-S2000 prezzo e data di rilascio

Per quanto riguarda il prezzo e la data di uscita della soundbar Dolby Atmos, lIl Sony HT-S2000 arriverà in Spagna a giugno al prezzo di 449 euro. Una cifra molto allettante per un modello che si posizionerà come la migliore alternativa al Sonos Beam.