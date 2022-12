Sopraval e gli abitanti di La Ligua creano un nuovo spazio di incontro comunitario: El Diario de La Ligua

La piazza “Juguemos en Familia” viene inaugurata a seguito dell’attuazione del progetto sviluppato attraverso il Programma Sopraval per il restauro degli spazi pubblici.

Un nuovo spazio pieno di vita e progettato dagli abitanti, è quello che può essere utilizzato da più di mille persone dei membri di Villa Francisco Arcaya, nel comune di La Ligua, che hanno potuto ottenere le risorse del public Sopraval Space Restoration Program la capacità di creare un rinnovato punto di incontro per i membri della società.

Con il tradizionale taglio del nastro e alla presenza del Delegato Presidenziale della Provincia di Bitorca Luis Soto; Sindaco del Comune di La Ligua Patricio Palares; il vicedirettore degli affari societari di Sopraval, Jaime Edwards; Leader e vicini, la piazza, che è stata creata congiuntamente attraverso il lavoro collaborativo della gente del settore e di Sopraval, è stata aperta a favore del ripristino del luogo che d’ora in poi sarà utilizzato e goduto dalle famiglie del settore.

“Questi tipi di progetti che vincono la criminalità sono molto importanti per le città della Contea di Bitorca. Qui si incontrano due cose molto importanti: il comune e l’azienda privata, che contribuisce e sostiene la realizzazione di un’opera meravigliosa per i bambini e le famiglie”, Luis Soto, Delegato Presidenziale della Contea di Bitorca.

Da parte sua, Patricio Balares, sindaco del comune di La Ligua, ha aggiunto: “Siamo contenti di questo progetto che è stato assegnato al settore Francisco de Arcaya, in collaborazione con Sobraval. Questo progetto è unico nel comune e questo rende siamo felici che quando i vicini si riuniscono e si riuniscono per realizzare questi bellissimi lavori, sono finiti. “Ottenendo questi bellissimi risultati”, ha detto.

L’obiettivo del progetto era quello di costruire una piazza sostenibile dove vengono evocati nuovi elementi e materiali di scarto come pallet, pneumatici e biciclette vengono riutilizzati, per creare aree di gioco e di riposo per bambini, decorate con colori vivaci e messaggi invitanti. Viviamo insieme in una famiglia e stiamo bene.

“Questo è un risultato enorme, è fantastico perché abbiamo rilevato le case nel 2000 e non avevano giocattoli per i bambini. Con questo progetto, siamo riusciti a realizzare uno spazio di gioco e avere tavoli per gli anziani. Siamo molto felici e grati a Supraval per il progetto che ci ha affidato, che è stato fondamentale.” Claudia Meneses, Presidente del Consiglio di Quartiere Francisco Arcaia.

Jaime Edwards, Assistant Director of Corporate Affairs di Sopraval, ha dichiarato: “Stiamo aprendo un bellissimo spazio di incontro che siamo stati in grado di creare insieme alla comunità de La Ligua attraverso il Programma di restauro degli spazi pubblici di Sopraval, che può essere utilizzato oggi da tutti i residenti della società”.

Il lavoro collaborativo dei residenti della striscia è stato fondamentale per rinvigorire gli spazi che favoriscono l’empowerment delle comunità attorno alla vita comunitaria, una missione in cui Sopraval ha sostenuto attivamente, promuovendo lo sviluppo locale.