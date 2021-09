Sorare, il gioco europeo di carte collezionabili virtuali che ha reso milionari i suoi creatori | internazionale | Notizia

Con 600.000 utenti registrati e 6.000 calciatori tesserati, 180 club di tutto il mondo hanno raggiunto un accordo per far parte del progetto.

Sport ed economia sono stati partner per tutta la vita. Ora la tecnologia si unisce. Ci sono molti imprenditori che cercano di fare affari sulla loro base, e una delle aziende rivoluzionarie sul mercato è la società francese Sorare, che sta progredendo a passi da gigante.

Fondata nel 2018 da Nicolas Julia e Adrien MontfortLa società è riuscita a rilanciare 680 milioni di dollari con questo businessChe si caratterizza per due idee principali: Compra e vendi adesivi da collezione, predisposto per l’uso Nel gioco Fantasy Football, che ti consente di creare una squadra e competere online con gli altri.

La società ha attualmente un valore di 4,3 miliardi di dollari, il che la rende uno dei più grandi fondi di raccolta fondi nella storia della tecnologia francese.

“Siamo entusiasti di annunciare un’esclusiva partnership #NFT con 50 leggende del gioco”, ha affermato nel suo post sui social media.

nell’app, Gli utenti acquistano, raccolgono e vendono carte di operatori digitali, gli stessi livelli che sono distribuiti in quattro “livelli rari”, ogni livello ha il suo valore corrispondente. Oltre a possedere queste illustrazioni, I beneficiari possono anche formare un team virtuale. A seconda di come è stato interpretato il personaggio in possesso di esse, dipenderà il valore economico delle viti.

In un’intervista a un quotidiano francese Il gruppoNicholas Julia ha spiegato come è nato questo business tecnologico: “Nell’estate del 2018 Abbiamo scoperto una tecnica per creare un’anomalia digitale unica (NFT) e quindi per raccogliere oggetti digitali. Come appassionati di calcio, immaginiamo immediatamente di creare carte digitali con giocatori di calcio. dando loro un vantaggio in un gioco di fantacalcio mondiale”.

Nel corso dei mesi la società è stata guidata da uno dei gruppi più redditizi al mondo (Softbank), Accordi eccezionali raggiunti, tra cui gli investitori che gli hanno dato potere nei social network, così come con calciatori come Gerard Pique o Anutin Griezmannche ha aderito al progetto.

Esempio di carte piattaforma o carte. Foto: Sorare .Guida

“È la seconda raccolta fondi più grande al mondo Nel settore crypto, il primo appartiene alla piattaforma di scambio americana FTX, che ha raccolto 900 milioni di dollari lo scorso luglio”, ha affermato il consulente in cripto e blockhain dal consulente KPMGStanislas Barthelemy per i citati media francesi.

Nella stessa settimana LaLiga (calcio spagnolo) ha firmato un accordo quinquennale con Sorare, la società di fantacalcio in cui hanno investito giocatori come Gerard Pique e Griezmann, che nell’ultima tornata di finanziamenti ha raccolto 50 milioni di euro.

Dopo LaLiga, Sorare vuole siglare accordi simili con i primi 20 campionati di calcio, e si prepara a passare ad altri sport. “Studiamo tutti i grandi sport che hanno un potenziale per la nostra immaginazione”, dice Julia. (IO)