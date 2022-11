Soriano Motori apre la sua sede di ricerca e innovazione in Italia

Musica, arte, moda e automotive si sono uniti per il meglio Inaugurazione del Centro di Ricerca e Innovazione di Soriano Motori in Italia. Un’occasione unica in cui il brand ha messo in fila tutti gli elementi che modellano la sua visione Vita Conosci questo punto di riferimento davanti a un piccolo e selezionato gruppo di ospiti provenienti da tutto il mondo.

La nuova sede sarà il centro nevralgico e il laboratorio dell’azienda, dove verranno progettati e realizzati tutti i modelli di macchine e prodotti della linea moda. Ed è stato Soriano è stato ispirato dal Metaverse Mondo sviluppato da Soriano MotoriE sarà qui che verranno lanciati tutti i nuovi verticali del marchio.

“Soriano Motori è sempre alla ricerca della perfezione e dell’innovazione. Questa nuova sede è un riflesso del nostro spirito. Ingegneri e designer dall’Europa e dall’America lavoreranno insieme per anticipare le tendenze del mercato e dare alle persone ciò che chiedono da anni”, afferma Marco Antonio Soriano, fondatore del marchio che ha riportato le leggendarie motociclette Soriano della metà del XX secolo in vita.

Marco Antonio Soriano alla presentazione. Foto: Soriano Motori

Nuova sede Svettava nel rinnovato Palazzo Blu di MuggiòA nord di Milano, in posizione strategica vicino a Monza e al suo famoso circuito di Formula 1. Con una superficie di 236 m2, è stato progettato dall’architetto italiano Nicoletta Colombo e ha tre piani che ruotano l’uno attorno all’altro.

Era un edificio iconico per la sua architettura quando è stato costruito nel 2003, sia per il suo aspetto estetico che per la flessibilità dei suoi potenziali usi. Ora Soriano Motori vuole continuare questa tradizione innovativa, facendone un punto di riferimento per lo stile di vita e l’ingegneria d’avanguardia.

Eredità e futuro, insieme all’evento inaugurale

La prima cosa che gli ospiti hanno visto entrando è stato uno dei gioielli della corona, la moto Giaguaro V1R, appollaiata su un alto photocall, attraverso il quale tutti hanno sfilato al meglio. All’ingresso del palazzo c’è la “sorella” di tutti, la Giaguaro Gara, il modello che domina le vendite nella prima limited collection lanciata.

L’edificio è stato decorato Bandiere italiane e spagnoleUn simbolo di unità tra passato e presente del marchio nato nella Spagna della metà del XX secolo e che ora riappare nelle mani di Marco Antonio Soriano.

Questa è la nuova sede di Soriano Motori. Foto: Soriano Motori

Entrando nella sede, prende forma il look di Soriano Motori. Come i modelli più vecchi rilasciati a metà del 20esimo secolo Pantera Soriano onda Soriano ussaro Sono passati attraverso il pubblico, a simboleggiare l’eredità del marchio e il suo futuro.

La moda non può mancare in un evento di tale portata. Molti Modelli di progetto internazionali I partecipanti hanno sfilato con i migliori capi di abbigliamento della prima collezione moda di Soriano Fashion. E una nota musicale: la serata presenta i leggendari cantanti americani Melanie Marott, Jared Hanrahan e T.J. Irina Kant esulta.

Un’altra sorpresa da svelare: The Nuovi modelli di bici elettriche Disegnata da Soriano Motori e sarà presto lanciata sul mercato. Il marchio rivelerà presto maggiori dettagli su questo nuovo prodotto e rimarremo sintonizzati per le novità dell’azienda.