Sorprenditi con questo adorabile costume da Heidi Klum per Halloween

L’ha fatto di nuovo: uno dei migliori costumi della notte

La modella l’ha sorpresa con oltre 10 milioni di follower su Instagram

Heidi Klumla top model 49enne, Rovina di nuovo i social network durante la notte di Halloween. È già tradizione che i suoi oltre 10 milioni di follower aspettino con impazienza cosa indosserà la Regina di Instagram in Night of the Dead, e quest’anno non ha lasciato nessuno indifferente: non immaginava di certo cosa sarebbe finito il giudice talenti americani.

La verità è Se sei un seguace Heidi KlumAl mattino presto, guarderai piccoli video in cui ha visto il soggetto e il processo di creazione del suo fantastico costume: infine, con l’aiuto del team di Amazon, la modella ha registrato in grande dettaglio l’aspetto del suo vestito. Se non riesci a immaginare cosa sia diventato Klumdovresti saperlo È un verme da esca ed è uno dei tipi di vermi più utilizzati nella pesca.

Questo vestito può sembrare troppo semplice, ma dal momento che lei era incaricata di condividere, Ha dovuto passare ore e ore con una squadra di parrucchieri e truccatori per potersi travestire da verme da esca Sorprende tutti i suoi seguaci.