Sorpresa: Djokovic entra nel tabellone e può giocare!

Una svolta surreale a Indian Wells: Novak Djokovic potrebbe giocare il suo primo Masters 1000 della stagione. Lo hanno annunciato gli organizzatori del campionato americano in una breve dichiarazione dopo la mezzanotte di martedì in Spagna.

“Novak Djokovic è nella lista dei partecipanti al torneo ed è stato quindi inserito nel sorteggio di oggi. Attualmente siamo in contatto con la sua squadra, ma non è stato deciso se prenderà parte all’evento con l’approvazione del CDC (centro per il controllo delle malattie) per entrare nel Paese. Forniremo aggiornamenti in futuro mentre impariamo di più”, si legge nella lettera.

Così, il serbo, che non è nemmeno negli Stati Uniti perché non ha contato sulla sua possibilità di entrare, può giocare se finalmente ottiene il permesso di farlo nonostante non sia vaccinato. Il numero due del mondo è caduto dall’altra parte del pareggio con la quarta testa di serie Rafa Nadal, che affronterà nuovamente la testa di serie Daniil Medvedev in semifinale. Lo spagnolo, campione ATP 250 di Melbourne, Australian Open e Acapulco con 15 vittorie e nessuna sconfitta, sabato o domenica affronterà l’americano Sebastian Korda o un avversario del turno precedente. Attraversando le corsie con il russo, che lo ha già sconfitto due volte quest’anno, il britannico Evans sarà al terzo turno, il canadese Shapovalov al secondo e il norvegese Casper Rudd ai quarti di finale. La finale, contro Zverev o Djokovic, se finalmente partecipa.

Djokovic si presenta per la prima volta, anche agli ottavi, contro il francese Mannarino, o uno dei qualificati, e se avanza affronterà al terzo turno il kazako Bublik, al secondo l’argentino Schwartzman, e il russo Rublev, prima di una semifinale virtuale. contro il tedesco Zverev. La finale sarà contro Medvedev o Nadal. Se i Balcani non possono sbarcare in California, Andy Murray prenderà il suo posto alla lotteria e un playoff del primo entrerà nel luogo in cui gli inglesi partiranno gratuitamente.

Fortuna mista per il resto degli spagnoli

Per il resto della grande rappresentanza della Marina a Indian Wells, Carlos Alcaraz inizierà la sua corsa al secondo turno contro l’americano McDonald o l’ungherese Fucsovics, nella stessa stanza di Medvedev (pareggio 128). Roberto Bautista, nella stessa squadra e anche lui esonerato dal primo match, affronterà il francese Gaston o un avversario del match precedente. Pablo Carreno, nel settore Zverev, farà sicuramente il suo esordio contro una delle qualificazioni. Al primo turno incontrerà Pedro Martinez con un altro segreto. Pablo Andujar con l’italiano Fognini; Roberto Karpeles con l’americano Proxby; Alejandro Davidovic con il croato Coric;