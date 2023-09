Sorpresa in Italia con la franchigia di Yerry Mina

Néstor Lorenzo ha lasciato un messaggio chiaro all’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. “Dovevo fidarmi di Mina così com’è”Il tecnico della nazionale colombiana ha parlato della sua decisione di schierare in panchina un difensore centrale che non ha giocato nemmeno un minuto nel suo nuovo club. In Italia sono rimasti impressionati dalla prestazione del colombiano e credono che possa essere protagonista in Serie A dopo l’appuntamento con la FIFA.

“Il campionato è iniziato tre settimane fa in Europa e lui ha perso 2 o 3 partite, il che non è scandaloso. Ha giocato bene nella sua ultima partita con noi a giugno, ha sempre continuato ad allenarsi, non si è fermato”, ha aggiunto Lorenzo riguardo la decisione di avere Erri Mina come prima base.

A Firenze hanno seguito da vicino la prestazione di Yerry contro il Venezuela, con diversi media che hanno riportato la prestazione del difensore centrale e addotto una possibile ragione per cui non avrà più minuti con la Fiorentina. Ha fatto una buona partita e anche questo si è chiarito L’italiano dovrà analizzare la sua prestazione al rientro dall’appuntamento FIFA.

“Vincenzo Italiano avrà un’idea con Yerry Mina”

Questa è stata la loro principale conclusione dall’Italia Dopo aver analizzato cosa ha fatto il difensore e tenendo conto della rosa di cui dispone attualmente la Fiorentina. “Ha fatto una grande partita.” Il colombiano ha aggiunto alla dichiarazione che probabilmente manterrà i verbali nel suo nuovo club.

Nikola Milenkovic sembra essere il principale avversario di Mina alla Fiorentina. Inoltre, secondo il tecnico italiano, è impossibile che possano giocare insieme a Mina, visto che hanno evidentemente caratteristiche simili. Tuttavia, ciò che Yerry potrà fare martedì prossimo contro il Cile darà all’allenatore ulteriori motivi per prendere una decisione sulla sua situazione in squadra.