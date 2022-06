Sorpresa! SEGA annuncia Mega Drive Mini 2 e punta ancora sulle mini console

Proprio come chi non vuole niente SEGA ci ha appena sorpreso Con l’annuncio che scommetterà nuovamente sulle mini console, spingendolo a presentarsi Nuovo Mega Drive Mini 2che includerà un gran numero di videogiochi originariamente pubblicati su Mega Drive e anche su Mega CD.

La società ha rivelato il dispositivo in una trasmissione in diretta in Giappone, dove ha rivelato che ci saranno 50 videogiochi che faranno parte del catalogo della console. Inoltre, conosciamo già i nomi di cinque di loro che saranno presenti e proverranno da Mega CD: Palazzo delle anime nascosteE il posta occupataE il compact disc di potenza brillanteE il solfuro S CD audio.

Oltre a questi dettagli, è stato stabilito che lo sarà 27 ottobre Quando sarà in vendita nel mercato giapponese al prezzo di 9.980 yen, circa 71 euro al cambio. L’unica cosa che non è stata commentata è se si dirigerà a ovest, anche se ci si aspetta che prima o poi lo vedremo anche qui.

Precedente Mega Drive Mini È stato messo in vendita in Europa nell’ottobre 2019 e in quel momento sono stati combinati un totale di 40 giochi classici e altri due che non sono mai stati rilasciati. Sembra infatti che il Mega Drive Mini 2 seguirà gli stessi passaggi e avrà una nuova misteriosa funzione su cui SEGA non ha fornito maggiori dettagli.