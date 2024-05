Sorteggio di Wembley: domande accettate da 11.373 a 15.812

Lui Real Madrid Martedì si è svolta davanti a un notaio la lotteria per i biglietti per la finale di Champions League, che si giocherà contro la squadra Borussia Dortmund il 1 giugno allo stadio di Wembley (Londra), dopo aver ricevuto più di 20.000 domande. Infine, i vincitori sono le domande (non i numeri di iscrizione) compresi tra 11373 e 15812.

I membri che volevano assistere alla finale di Londra hanno ordinato i loro biglietti “online” tramite l’ufficio Member Services da giovedì scorso fino a lunedì, data di scadenza. Nella stessa domanda possono essere presenti al massimo sei partner. Il sistema, secondo quanto riportato dal Real Madrid, ha assegnato automaticamente un numero di riferimento a ciascuna richiestache fungeva da selezione per il ritiro.

I prezzi dei biglietti sono nominali Può essere utilizzato solo dai soci titolari. I prezzi variano tra 70 e 709 euroin base alla loro categoria, e C’è una piccola quota di scarsa visibilità con prezzi compresi tra 58 e 563 euro.

Il Real Madrid vieta espressamente ai soci che hanno ottenuto un biglietto di cederlo o venderlo a terzi. La rivendita comporterà una sanzione da parte della Commissione Disciplinare Sociale del Club, l’espulsione dalla qualità di socio e l’annullamento dell’iscrizione definitiva.. Il Real Madrid ha ricevuto dalla UEFA un totale di 25.000 biglietti per la finale di Champions League 2023-2034, su un totale di 86.600 biglietti venduti.

