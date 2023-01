Sorteggio live Copa del Rey: quarti di finale e partite, live streaming

Butragueño analizza il Derby Cup: “Aspiriamo a vincere ogni partita”

cravatta: “Una partita straordinaria per il pubblico, anche se il calendario è enorme. Sarà molto allettante. Sarà sul nostro campo con il supporto della nostra gente e nonostante l’opposizione abbiamo la fiducia necessaria per passare il pareggio”

Torniamo al Bernabéu: “Non giochiamo lì da un po’. La partita richiederà il supporto dei tifosi. Dobbiamo sfruttare il fatto di essere locali”.

rivale: “Conosciamo la loro forza. Loro gareggiano bene e contro di noi la loro motivazione è altissima. Queste partite si risolvono nei dettagli e dobbiamo stare attenti dal primo minuto. Ma il pubblico può essere decisivo”.

Villareal“Dobbiamo congratularci con la squadra per la loro capacità di risposta. La squadra è stata in grado di segnare nel primo tempo, ma nella ripresa è stata impressionante per la sua capacità di risposta. Questo scudo è molto impegnativo e i giocatori hanno risposto. Siamo tutti molto orgogliosi.”

Bilbao: “È un’uscita molto complicata. Poi arrivano Atlético, Real, Valencia, Maiorca, il Mondiale per club… Il calendario è enorme e bisogna prepararsi. Abbiamo un modello per superare le condizioni avverse. C’è fiducia in Carlo Ancelotti e nella squadra”.