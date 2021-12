Sorteggio spareggi Europa League: possibili rivali per Betis, Real Sociedad, Barcellona e Siviglia | Campionato Europeo

L’emozionante fase a gironi della UEFA Europa League è terminata e Sorteggio per gli ottavi di finale di qualificazione, che – che Puoi seguire qui con la migliore copertura in diretta e streaming video.

In vista del sorteggio, analizziamo le potenziali contendenti che potrebbero essere le quattro squadre spagnole che saranno alla batteria: Betis, Real Sociedad, Barcellona e Siviglia. Turni di qualificazione in casa e in trasferta, dove le teste di serie giocano la gara di ritorno in casa, e ricorda che nessuna squadra può giocare contro un altro club della stessa federazione nazionale.



Betis

La squadra andalusa ha raggiunto l’ultima giornata della fase a gironi con il secondo posto già assicurato e senza opzioni per essere il primo. Gli uomini di Manuel Pellegrini hanno potenziato il loro passaggio al turno successivo in casa (sette punti in tre partite), e saranno teste di serie nel sorteggio di lunedì.

Possibili concorrentiDortmund, Lipsia, Porto, Sherif, Zenit, Atalanta

Betis – Celtic 4-3

Real Sociedad

Dopo la convincente vittoria contro il PSV Eindhoven nell’ultima giornata della fase a gironi, la squadra di San Sebastian ha ottenuto la licenza per sognare in questo campionato europeo. E quelli verranno dagli origliatori anche nel rumore dei semi.

Possibili concorrentiDortmund, Lipsia, Porto, Sherif, Zenit, Atalanta

Barcellona

Una noce di cocco tra le nuvole. Il Barcellona non è riuscito a raggiungere gli ottavi di UEFA Champions League per la prima volta dal 2000/01 ed è diventato uno dei favoriti per vincere il titolo di UEFA Europa League. Non sarà testa di serie alla lotteria e giocherà la seconda tappa fuori dal Camp Nou.

Possibili concorrentiRangers, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Dinamo Zagabria

Sei titoli del Siviglia in Europa League

Siviglia

Se parliamo di cocco, allora questa è un’altra cosa. Il re della Lega Europea Torna al torneo dopo la deludente fase a gironi di Champions League. Anche il Siviglia, che non sarà classificato, cercherà il suo settimo titolo nella competizione.

Possibili concorrentiRangers, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Dinamo Zagabria