Sospeso per il bronzo Portogallo-Italia per i casi Kovit

Due giocatori della squadra portoghese di hockey su pista, Blackrana Joao Rodriguez e Henrik McGulles, Il covit-19 è risultato positivo e ha portato all’annullamento della partita per la medaglia di bronzo agli Europei in Portogallo, che questo pomeriggio ha dovuto affrontare la squadra italiana per “motivi di salute pubblica”, perdendo così il terzo e il quarto posto. Il deserto degli europei.

La Federazione di pattinaggio portoghese ha spiegato che due giocatori hanno registrato una temperatura di 38ºC questa mattina, quindi è stato implementato il piano di emergenza Covid-19 della squadra nazionale di hockey su pista e hanno certificato entrambi gli eventi.

Entrambi questi positivi sono stati immediatamente segnalati ai funzionari sanitari, alla Direzione della sanità pubblica e all’Organizzazione del campionato europeo, che ora sono in attesa di “guida”.

Sul tuo account Instagram Giovanni Rodriguez Ha confermato la sua decisione positiva, anche se non sapeva che la partita sarebbe stata annullata aggiungendo un altro caso alla squadra portoghese: “Controllato. So che non siamo migliori di quello che siamo, ma ogni volta che usciamo diamo tutto sul campo e ho sete di vittoria, questo è motivo di orgoglio, mi fa dormire bene ed è l’esempio che voglio dare ai giovani che stanno muovendo i primi passi in questo sport.

“Sapendo di avere una medaglia di bronzo per competere, sono pronto a rialzare la testa e dare il massimo per il mio Paese. Purtroppo questa mattina mi è stato confermato il contagio da Covit-19. Posso supportare.

Test spagnolo e francese negativo

Atleti e tecnici provenienti da Spagna e Francia, concorrenti per la medaglia d’oro, sono stati sottoposti a PCR d’urgenza e tutti i test sono risultati negativi.