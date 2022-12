Sostituzione per Honda CR-V in Cina

In Cina, l’azienda giapponese ha firmato diverse “joint venture” con vari marchi nazionali come GAC o Dongfeng, tra gli altri. appositamente Con il primo di questi marchi cinesi, ha sviluppato e prodotto l’entusiasmante Honda Breeze di seconda generazione.un SUV straordinario che viene offerto lì come alternativa all’auto colpita honda cvcui è strettamente associato.

e questo è Le somiglianze tra la Honda Breeze e la Honda CR-V possono essere viste fin dal primo minuto analizzando la sua immagine esterna. Ora, questa Honda Breeze di seconda generazione adotta un frontale in cui è presente una calandra di dimensioni più contenute, che si abbina ad una presa d’aria più ampia sul paraurti, e fari full LED pensati per l’occasione… inoltre Le protezioni del corpo nere vengono sostituite con quelle in tinta con la carrozzeria che conferiscono un tocco più premium. Infine, un nuovissimo portale arriva nella parte posteriore, così come i suoi due piloti, collegati tra loro.

La Honda Breeze è grande quanto la Honda CR-V

Stiamo parlando di un SUV lungo 4,72 metri, Che è appena 20 mm in più rispetto alle già citate misure Honda CR-V. Proprio con quest’ultima condivide un pianale, anch’esso dotato di un passo di 2700 mm. Ma se lo confrontiamo con la prima generazione di Honda Breeze, Questo nuovo è più lungo di 80 mm, inoltre ha un passo più grande di 40 mmche si traduce in spazio extra in cabina.

La presentazione degli interni della nuova Honda Breeze è strettamente correlata al resto dei nuovi prodotti di Azienda giapponeseCome una Civic o una CR-V. Da esso ereditano le nuove prese d’aria come una modanatura decorativa, un quadro strumenti digitale e uno schermo multimediale separato… Ma la più grande differenza con altri SUV dell’azienda giapponese è che offre la possibilità di acquisto in configurazioni a cinque o sette posti.

Motore 1.5 i-VTEC Turbo per Honda Breeze

Novità per la Honda Breeze è l’arrivo del cuore 1.5 i-VTEC Turbo, un blocco che viene a sostituire il motore aspirato 2.0 i-VTEC. Questo motore sovralimentato utilizzato da innumerevoli modelli della casa giapponese genera 193 cavalli e 245 Nm di coppia., abbinato esclusivamente a un cambio automatico CVT. E se ci fosse un’opzione per la trazione integrale in alternativa alla trazione anteriore.

La società formata da GAC-Honda dovrebbe espandere l’offerta meccanica della nuova Honda Breeze con l’introduzione di una variante ibrida, che potrebbe essere la meccanica e:HEV che la nuova Honda CR-V ha appena rilasciato. Ma al momento non si sa nulla di lei allo stesso modo Le voci suggeriscono che a un certo punto nel 2023 potrebbe avere un’alternativa più efficiente scommettendo sulla meccanica ibrida plug-in..

Esclusivamente per la Cina, dove sarà più costoso del CR-V

La Honda Breeze di seconda generazione sarà in vendita in Cina prima della fine di quest’anno 2022, ma Al momento, l’azienda giapponese non ha rivelato i suoi prezzi. Tuttavia, la sua natura premium suggerisce che sarà più costoso del CR-V, che ha un prezzo di partenza di 185.900 yuan, pari a circa 25.275 euro al cambio attuale.