Sottolineano i vantaggi del Vietnam in termini di progresso dell’intelligenza artificiale

Il Paese ha condizioni di mercato favorevoli, abbondanti risorse umane e un fiorente ecosistema di startup, ha sottolineato Duc Tuan al vertice Intelligenza Artificiale – GenAI 2024 recentemente conclusosi nella parte meridionale di Ho Chi Minh City.

Il parere dell’esperto è stato sostenuto dal viceministro della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam, Nguyen Thi Bich Ngoc, che ha sottolineato che il governo vietnamita è pienamente consapevole dell’importanza dell’intelligenza artificiale e ha già attuato diverse politiche volte a promuoverne la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione.

In questo senso, ha osservato che il suo portafoglio sta sviluppando un progetto di sviluppo delle risorse umane per l’industria dei semiconduttori fino al 2030, quando il Paese dovrebbe avere almeno cinquemila ingegneri altamente qualificati nel campo dell’intelligenza artificiale.

Il Ministero ha inoltre incaricato il Centro Nazionale per l’Innovazione di collaborare con partner nazionali e internazionali per istituire un centro di formazione, ricerca e applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, al fine di formare entro il 2030 settemila esperti con standard internazionali e incubare 500 imprese emergenti in il campo dell’intelligenza artificiale.

Al GenAI Forum 2024, tenutosi il giorno precedente, un altro esperto di Google, Le Viet Quoc, ha sottolineato che il governo vietnamita sta implementando varie politiche per incoraggiare l’imprenditorialità e gli investimenti in tecnologia, creando un ambiente favorevole affinché le aziende di intelligenza artificiale possano prosperare ed essere competitive nel mercato. Paese. Mercato internazionale.

A livello internazionale, Viet Quoc ha affermato, citando l’agenzia di stampa VNA, che il Vietnam ha collaborato con grandi gruppi tecnologici come Google, che si è impegnato ad assegnare 40.000 borse di studio attraverso il suo programma di formazione e a formare lavoratori di 200 aziende leader vietnamite in campi legati all’ingegneria artificiale. intelligenza.

Durante la partecipazione all’incontro, il direttore scientifico di Google, Jeff Dean, ha sottolineato il sistema Gemini 1.5 Pro, un sistema avanzato di intelligenza artificiale in grado di elaborare in modo efficiente diversi tipi di dati come testo, audio, immagini e video con elevata precisione. .

Se in passato i computer erano in grado solo di convertire testo e immagini in un formato comprensibile, con lo sviluppo di grandi modelli linguistici, l’intelligenza artificiale può ora generare contenuti come immagini e suoni come desiderato dagli utenti, il che significa un cambiamento radicale rispetto alla versione precedente.

Dean ha anche sottolineato il livello raggiunto dall’intelligenza artificiale, che consente ai computer di elaborare e sintetizzare informazioni da testi di centinaia di pagine o lunghi videoclip, rendendo questi contenuti più accessibili alle persone con disabilità uditive o analfabeti, cosa che non si credeva possibile10 anni fa.

Tuttavia, ha avvertito che se l’intelligenza artificiale non viene sviluppata e utilizzata correttamente, può trasmettere informazioni false o distorte, motivo per cui i suoi modelli devono essere costruiti secondo i principi sociali e deve essere promosso anche l’uso etico e sicuro di questa tecnologia.

