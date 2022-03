Sottosistema Windows per Android in Windows 11 È aggiornato. I ragazzi di Redmond hanno aggiornato un file Sottosistema Windows per Android In tutti i canali del programma Windows Insider. Ciò include Dev, Beta e Anteprima di rilascio.

L’aggiornamento porta molte correzioni di bug e miglioramenti. Si concentrano sulla riproduzione video, sul networking e altro ancora. Qui ti diremo cosa devi sapere a riguardo.

Sottosistema Windows per Android aggiornato in Windows 11

Innanzitutto, ci sono modifiche nella decodifica dell’hardware video. Microsoft ha aggiornato il sottosistema Windows per Android per sfruttare l’accelerazione hardware per la decodifica H.264. Ciò dovrebbe consentire una migliore esperienza nelle applicazioni che sfruttano la riproduzione di video HD. Anche alcune modifiche alle reti sono nuove. È semplice e Microsoft afferma che le modifiche consentono miglioramenti futuri. Vuoi che gli addetti ai lavori forniscano un feedback sui problemi di rete di conseguenza.

Queste sono le altre modifiche che interessano il sottosistema Windows per Android ed eccoci qui.

In questo aggiornamento, l’integrazione tra i client di posta elettronica di Windows e le app mobili è migliorata. Le applicazioni che sfruttano l’avvio del client di posta o di messaggistica dovrebbero sfruttare immediatamente questa modifica.

Sebbene MSAA sia una funzione utile per varie applicazioni di gioco, gli utenti hanno segnalato che MSAA X4 non può essere disabilitato. In precedenza abbiamo forzato la funzione anti-alias, che ora è stata corretta.

Abbiamo apportato miglioramenti agli input globali nel sottosistema Windows per Android. Includiamo lo scorrimento migliorato nelle app Amazon Appstore e Kindle.

È bello vedere che il sottosistema Android è aggiornato per il debug, proprio come fa con il sottosistema Linux. Se sei un Windows Insider, puoi (e dovresti) fornire feedback per migliorare le cose.