Sottotitoli in tempo reale su telefoni Pixel; Input copia chiamata

La funzione “Commenti in tempo reale”, che trascrive le chiamate, è disponibile per i telefoni Pixel nel nuovo aggiornamento che Google sta distribuendo a questi dispositivi, insieme alla possibilità di organizzare “feste di visione” su YouTube.

Il decimo “drop” delle novità Pixel è disponibile per i telefoni Pixel 3a e Pixel 5a (5G), mentre l’ultima, la serie Pixel 6, inizierà a ricevere i suoi aggiornamenti per tutto questo mese.

Questo aggiornamento include Live Feedback, una funzionalità che ti consente di comunicare con persone che non possono o preferiscono non parlare durante le chiamate. Per fare ciò, trascrive ciò che l’intervistatore sta dicendo in tempo reale mentre l’utente può digitare le sue risposte.

La funzione Live Translate dei telefoni Pixel 6 include la modalità Interprete, che può tradurre le conversazioni faccia a faccia in spagnolo, italiano e francese direttamente dal cellulare, con l’aiuto dell’assistente.

L’aggiornamento apporta anche miglioramenti alla schermata Home e alle schermate di blocco, come Glance, che mostra informazioni utili, come il livello di carica della batteria dei Pixel Buds (anche in un Widget) o un promemoria per disattivare una sveglia se il giorno successivo è festivo .

I telefoni Pixel, invece, consentono anche di organizzare su YouTube i cosiddetti “watch party”, ovvero riunioni a distanza con gli amici per vedere lo stesso video; Oppure condividi un’app preferita direttamente tramite Duo.

Insieme a queste nuove funzionalità, l’aggiornamento include anche il supporto per la modalità di visione notturna dell’app Snapchat. “Direct My Call” e “Waiting Time” saranno disponibili sui telefoni Pixel 3a e successivi, mentre il registratore sul Pixel 6 può convertire la voce in testo in italiano e spagnolo.

