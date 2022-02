“Soul of Vietnam” presenta la cultura e la musica vietnamita in Italia Comunità

Evento (Fonte: VNA)

Roma (VNA) – Manifestazione culturale e musicale “Soul of Vietnam”, tenutasi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia,

ItaliaPresentato vari programmi per studenti che imparano la lingua vietnamita nel campo della ricerca asiatica e nordafricana.

All’evento, l’ambasciatore vietnamita in Italia Nguyen The Bich Hue ha espresso la sua gioia per la partecipazione all’evento, che riflette i significativi progressi compiuti dagli studenti italiani nella padronanza della lingua vietnamita e nella comprensione della cultura indocinese.

Ha lodato la creatività nell’insegnamento e nell’apprendimento del vietnamita all’università e l’amore degli studenti italiani per il vietnamita e sperava che la lingua indocinese del paese guadagnasse più popolarità qui.

La lingua vietnamita è insegnata in questo istituto italiano dal 2018, ha affermato Marco Cereson, capo del Dipartimento di studi asiatici e nordafricani, aggiungendo che l’università sta valutando l’apertura di un corso post-laurea in studi vietnamiti.

Guidati dall’insegnante vietnamita Le Thi Bich Huong, gli spettacoli sono stati portati sul palco da studenti del primo anno del terzo anno che vogliono imparare la lingua vietnamita non solo dai libri ma anche dalla cultura tradizionale.

L’evento si è aperto con una canzone popolare Pak Nin “Quan Ho” (duetto romantico) chiamata “Moi Trow” per accogliere ed esprimere ospitalità agli ospiti.

Gli artisti hanno affascinato il pubblico suonando “Sio” (opera tradizionale vietnamita) e “Kai Luong” (opera modificata), sfilate di moda in costumi tradizionali e lettura di poesie vietnamite./.