SpaceX Falcon 9 lancerà il cargo spaziale Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale il 1° novembre

La NASA prevede di lanciare la navicella spaziale SpaceX Dragon su un razzo Falcon 9 dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida il 29 novembre in una missione di rifornimento commerciale alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La nave drago fornirà all’equipaggio internazionale nuove ricerche scientifiche, cibo, rifornimenti e attrezzature. La ricerca include un lavoro per comprendere le interazioni tra il clima sulla Terra e lo spazio e comunicazioni laser.

L’Atmospheric Wave Experiment (AWE) della NASA studierà le onde di gravità atmosferica (onde potenti formate da disturbi climatici sulla Terra, come potenti tempeste o formazione di uragani) per comprendere il flusso di energia attraverso l’atmosfera superiore della Terra e lo spazio. ULTERIORE ESPERIMENTO: La dimostrazione ILLUMA-T (Relè di comunicazione laser integrato, amplificatore e terminale modem utente per l’orbita terrestre bassa) è destinata a testare le comunicazioni laser ad alta velocità di dati dalla stazione spaziale alla Terra.

Ciò completerà il primo sistema di relè laser bidirezionale end-to-end della NASA. Inviando dati ad alta risoluzione alla dimostrazione del relè di comunicazione laser dell’agenzia lanciata nel dicembre 2021.

Altre sonde che saranno lanciate con la missione di rifornimento includono Aquamembrane-3 dell’ESA (Agenzia spaziale europea), che testerà la purificazione dell’acqua utilizzando proteine ​​presenti in natura per riciclare e recuperare l’acqua, e Plant Habitat-06, che valuterà gli effetti del volo spaziale sulle risposte di difesa delle piante utilizzando più genotipi di pomodoro.

Il rifornimento commerciale da parte delle aziende americane aumenta notevolmente la capacità della NASA di condurre ulteriori ricerche a bordo del laboratorio orbitante. Questa ricerca porta a nuove tecnologie, trattamenti medici e prodotti che migliorano la vita sulla Terra. Anche altre agenzie governative statunitensi, l’industria privata e gli istituti accademici e di ricerca possono condurre ricerche sulla microgravità attraverso la partnership dell’agenzia con il Laboratorio Nazionale della Stazione Spaziale Internazionale.