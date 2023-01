SpaceX ha lanciato la missione Transporter-6 nello spazio con un carico utile di 114

La società aerospaziale statunitense SpaceX ha lanciato la missione Transporter-6 in orbita terrestre bassa con 114 carichi utili a bordo di un razzo Falcon 9 nel primo pomeriggio di martedì dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la Cape Canaveral Space Force Station, in Florida.

La prima fase a supporto di questa missione ha già lanciato GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 e 10 missioni Starlink. Dopo la separazione delle fasi, Il Falcon 9 è atterrato nella zona di atterraggio 1 (LZ-1) della Cape Canaveral Space Force Station.

Transporter-6 è la sesta missione dedicata alla condivisione di voli su piccoli satelliti di SpaceX. Ci sono 114 carichi utili che viaggiano su questo volo, inclusi CubeSat, microsat, picosat e veicoli di trasferimento orbitale che trasportano veicoli spaziali che verranno schierati in un secondo momento.

Le missioni del vettore hanno lo scopo di fornire una cadenza costante di opportunità di co-ride verso orbite popolari come la Solar Synchronous Orbit (SSO). Come per molte altre missioni satellitari nel 2022, la data di lancio di Transporter-6 è stata posticipata dalla data prevista originariamente di ottobre 2022 all’inizio del 2023. Ci sono tre ulteriori missioni di trasferimento previste per il prossimo anno.