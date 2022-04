SpaceX lancia una nuova storica missione nello spazio

È così che atterra il primo equipaggio civile di SpaceX e Axiom 1:25

New York (CNN Affari) Un razzo SpaceX e una navicella spaziale sono decollati mercoledì mattina presto con quattro astronauti a bordo diretti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), inclusa la prima donna di colore a unirsi all’equipaggio della stazione.

Il decollo è avvenuto alle 3:52 ET. Gli astronauti, a bordo della loro capsula SpaceX Crew Dragon, trascorreranno la giornata volando liberamente in orbita prima di attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale verso le 20:00 circa. E.T.

La missione, chiamata Crew-4, segna un ritorno ai lanci con equipaggio che SpaceX sta conducendo in collaborazione con la NASA dopo che l’azienda ha completato la sua prima missione completamente privata sulla stazione spaziale per i clienti facoltosi lunedì.

A bordo ci sono gli astronauti della NASA Gil Lindgren, Robert Haynes e Jessica Watkins e l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti che volano per conto dell’Agenzia spaziale europea.

Questo è tutto ciò che devi sapere su Crew-4.

Cosa rende questo viaggio storico?

Jessica Watkins sarebbe diventata la prima donna di colore a completare una missione del genere.

Sebbene più di una dozzina di afroamericani, tra cui quattro donne di colore, abbiano viaggiato nello spazio da quando Guion Bluford è stata la prima a farlo nel 1983, nessuna donna di colore ha avuto l’opportunità di vivere e lavorare nello spazio per così tanto tempo. La Stazione Spaziale Internazionale ha consentito a più di 200 astronauti dal 2000.

“Penso che questo sia sicuramente un traguardo importante per entrambe le nostre agenzie. [espacial] “Penso che sia davvero solo un tributo all’eredità delle astronaute nere che mi hanno preceduto, così come all’entusiasmante futuro che ci attende”, ha detto Watkins durante una conferenza stampa il mese scorso.

Watkins ha una lunga storia con la NASA. Ha iniziato la sua carriera lì come stagista e in precedenza ha ricoperto incarichi presso l’Ames Research Center della NASA a Mountain View, in California, e il Jet Propulsion Laboratory a Pasadena, in California, dove ha lavorato con la navicella Curiosity. Come geologa addestrata, ha studiato la superficie del Pianeta Rosso.

I colleghi di Watkins la chiamano “Watty”.

Chi altro andrà in questa missione?

L’equipaggio per questa missione è tra i primi a includere tante donne quanti sono gli uomini.

Cristoforetti, che era stata in una precedente missione sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2014-2015, è l’unica donna nella squadra di astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea. Ma Cristoforetti ha detto il mese scorso ai giornalisti che la situazione “finirà molto presto”.

“Speriamo sicuramente di avere grandi colleghe entro la fine dell’anno”, ha aggiunto.

Cristoforetti, una veterana dell’Aeronautica Militare Italiana che ha ottenuto le sue ali da pilota di caccia, è entrata a far parte dell’Agenzia Spaziale Europea nel 2009.

Haynes è una veterana di 22 anni della US Air Force, e questa sarà la sua prima volta nello spazio da quando è stata selezionata per la NASA Astronaut Corps nel 2017.

Lindgren, il leader della missione, è certificato in medicina d’urgenza e, prima di essere selezionato per volare lui stesso, ha lavorato come chirurgo di volo a terra presso il Johnson Space Center della NASA, supportando altre missioni di astronauti. Lindgren è nato a Taiwan e ha trascorso gran parte della sua infanzia in Inghilterra prima di trasferirsi negli Stati Uniti e frequentare la US Air Force Academy.

Questo gruppo di quattro astronauti ha trascorso mesi ad allenarsi insieme e si è persino preso del tempo per formare legami extracurriculari. Watkins ha notato che hanno fatto un viaggio in kayak nella parte orientale di Washington “solo per prendersi il tempo per conoscersi e capire come lavoriamo tutti… e cosa motiva ognuno di noi, e penso che sarebbe davvero cruciale”.

“Stiamo andando molto d’accordo”, ha aggiunto Lindgren. “È un piacere avere questi ragazzi in questa squadra”.

Come arrivano nello spazio?

L’equipaggio si recherà alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon, che da quando è entrata in servizio nel 2020 ha lanciato sette missioni con equipaggio.

Sebbene SpaceX abbia progettato il Crew Dragon in modo che sia riutilizzabile e tre capsule siano già in servizio, il Crew-4 volerà su una nuova navicella spaziale.

Gli astronauti possono scegliere il nome della loro capsula e scegliere Crew Dragon “Freedom” per la loro nave.

The Crew Dragon è stato sviluppato da SpaceX nell’ambito di un contratto da 2,6 miliardi di dollari con la NASA come parte del Commercial Crew Program. L’idea alla base del programma era quella di spostare la NASA in un ruolo di cliente, consentendo alle società private di progettare, costruire e testare nuovi veicoli spaziali per servire gli astronauti della NASA e allo stesso tempo concedere all’azienda la proprietà del veicolo.

Poiché SpaceX controlla il veicolo, ha la capacità di vendere sedili a chi vuole, da qui la missione completamente speciale che l’azienda ha appena concluso e una precedente missione di turismo spaziale lanciata a settembre dello scorso anno.

Alla NASA, il programma è stato considerato un enorme successo e l’agenzia spaziale sta adottando lo stesso approccio per contrattare molti dei veicoli coinvolti nei suoi sforzi per esplorare la luna.

Cosa faranno nello spazio?

Dopo l’arrivo mercoledì sera, l’equipaggio sarà accolto dal gruppo di astronauti già a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, tra cui tre astronauti della NASA e un astronauta dell’Agenzia spaziale europea che facevano parte della missione Crew-3. di SpaceX e tre cosmonauti russi.

Ci sarà un periodo di consegna di cinque giorni, durante il quale gli astronauti dell’equipaggio 3 aiuteranno gli astronauti dell’equipaggio 4 a stabilirsi, prima che l’equipaggio 3 torni a casa a bordo della loro capsula SpaceX Crew Dragon.

Quindi gli astronauti dell’Equipaggio-4 lavoreranno a tutti gli esperimenti scientifici e alle attività di manutenzione della stazione spaziale sulla loro lista di cose da fare.

Secondo la NASA, “gli esperimenti includeranno studi sull’invecchiamento del sistema immunitario, alternative specifiche alla materia organica ed effetti cardio-respiratori durante e dopo un’esposizione prolungata alla microgravità”. “Questi sono solo alcuni degli oltre 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche che saranno condotti durante la sua missione”.

Crew-3 dovrebbe tornare dallo spazio a settembre, poco dopo che SpaceX ha lanciato la sua missione Crew-5.

Megan Marbles della CNN ha contribuito a questo rapporto.