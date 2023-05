Spagna, Francia e Italia stanno vivendo una situazione “senza precedenti” con le loro pesche

Nonostante l’incertezza e il cambiamento del tempo, sono state rilasciate previsioni di raccolta per pesche, nettarine e pavia per Grecia, Spagna, Italia e Francia.

Tuttavia, Eric Hostalnou, responsabile delle previsioni e capo della Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, ha sottolineato che “quest’anno ci troviamo di fronte a una situazione senza precedenti” in Spagna, Francia e Italia.

Il motivo è che la siccità sia in Spagna che in Francia (e le recenti tempeste che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi giorni) rendono molto difficile qualsiasi tipo di previsione.

Lo stesso sta accadendo in Italia a seguito delle recenti alluvioni nel nord, quindi i dati rispondono più “alla questione della produttività che alle previsioni”, ha avvertito Hostelnov.

In particolare, in Spagna, la raccolta delle drupacee dipende direttamente dalla disponibilità di acqua nelle prossime settimane e per tutta l’estate, soprattutto nella Valle dell’Ebro.

Il raccolto di drupacee sarà superiore del 50% rispetto al 2022

In ogni caso, le previsioni indicano che la produzione di drupacee in Spagna sarà di 1,5 milioni di ton per questa campagna. Raccolto come Stampa EuropaQuesta cifra è superiore del 50% rispetto al 2022, quando la produzione non ha raggiunto il milione di tonnellate, il record più basso degli ultimi 10 anni.

Il capo del gruppo di lavoro per le drupacee in Spagna, Javier Pazols, osserva: “Questi dati sulla possibile produzione si spiegano con la buona crescita del frutto, poiché in primavera non sono stati registrati gravi incidenti meteorologici. Fioritura e allegagione”. Se la previsione si avvererà, “i livelli di produzione in Spagna torneranno alla normalità dopo tre brevissime campagne”.

Tuttavia, ha sottolineato Basols, “questa capacità produttiva sarà raggiunta solo se il bilancio idrico cambierà nelle prossime settimane e le severe restrizioni all’irrigazione annunciate potranno essere evitate a causa del volume molto basso dei bacini forniti dalla Valle dell’Ebro”.

In termini di prodotti, la nettarina raggiunge le 621.146 tonnellate, la pesca raggiunge le 299.449 tonnellate, la pavese raggiunge le 292.159 tonnellate e il paraguaiano raggiunge le 335.929 tonnellate.