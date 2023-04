Spagna, Romania, Italia, Francia e Repubblica Ceca, con un colpo in finale

Scrittura sportiva, 14 apr. Spagna, Romania, Italia, Francia e Repubblica Ceca hanno raggiunto la fase finale della Billie Jean King Cup dopo aver concluso la prima giornata di qualificazione con due vittorie.

Con il Canada e il Belgio che si scontrano a Vancouver e gli Stati Uniti contro l’Austria a Delray Beach, cinque squadre si stanno avvicinando all’ex Federation Cup. Solo la battaglia tra Germania e Brasile si è conclusa con una vittoria a Stoccarda ed è completamente sospesa.

Per tutto il fine settimana, diciotto squadre si contendono i nove posti vacanti per le finali di novembre, con la Svizzera, campione della scorsa edizione, seconda, finalista e ospite dell’ultima partita del torneo ancora da disputare. determinare.

Un anno dopo, la Spagna ha fatto un passo indietro verso la fase finale. Ha concluso la prima giornata dello scontro contro il Messico a Marbella con due vittorie nette e di comodo.

La squadra guidata da Annabelle Medina non ha perso un solo set in entrambe le partite. Sara Soripes ha aperto l’evento, battendo Fernanda Contreras 6-0 in doppio, poi Nuria Parrisas ha battuto Renata Zarazua 6-4, 6-3.

Semifinalista dello scorso anno, la Spagna cercherà di chiudere la serie nella terza partita di sabato tra Parisas e Contreras.

Camila Giorgi e Martina Trevisan hanno portato l’Italia in vantaggio per 2-0 contro la Slovacchia a Bratislava. La 43enne numero uno al mondo Giorgi ha sconfitto Anna Karolina Schmidlova 6-2, 6-3 in 86 minuti alla NTC Arena.

Successivamente, Martina Trevisan ha siglato una preziosa vittoria per 7-6(9) 6-3 sulla Viktoria Hrunzakova, completando il 2-0 dell’Italia venerdì.

La Repubblica Ceca ha approfittato di un testa a testa con l’Ucraina ad Antalya, in Turchia. Marketa Vondrusova ha sconfitto la numero 38 del mondo Marta Kostyuk 6-2 6-1 prima che Barbora Krejcikova ottenesse la sua prima vittoria in singolo contro Katarina Zavatska 6-4 6-3.

Il Kazakistan è ad Astana contro la Polonia, che non è nella rosa numero uno al mondo di Iga Swidek. In questa serie, la squadra di casa ha imposto i talenti di Yulia Putintseva ed Elena Rybakina.

Putintseva ha finalmente ripreso il controllo della partita dopo essere stata sotto 4-0, 5-2 nel primo set con una vittoria per 7-5 6-3 su Magda Linet sulla terra battuta del National Tennis Center di Astana.

Tale vantaggio è stato aggravato da Rybakina, l’attuale numero sette del mondo, che ha esteso il suo impressionante inizio di anno dopo aver vinto il suo primo Grande Slam a Wimbledon lo scorso anno.

La Romania (0-2) guida la Slovenia allo Sport Park Bonifaica di Capodistria grazie ad Ana Bogdan che ha superato la locale Caja Juan (3-6, 6-3 e 6-4) e Jacqueline Adina Christian che ha superato Tamara. Zidanzek (6-1, 4-6 e 6-3); E la Francia, che ha sconfitto l’opposizione britannica a Coventry (0-2), era sull’orlo della finale.

Caroline Garcia che ha battuto Katie Boulder (6-7 (2), 7-6 (4) e 7-6 (2)) e Harriet Dart (7-6 (6) e 7-6 (7-6 (6)) Alice Garnett (3)), una squadra arrivata in semifinale lo scorso anno, ha ridotto gli avversari locali con la sua spinta.

Il più evidente è stato il 2-0 tra Germania e Brasile a Stoccarda. Dopo che Beatriz Haddad Maia ha sconfitto Anna Lena Friedsam 3-6, 6-4, 6-3, Laura Pigossi non è riuscita ad avanzare nel pareggio sullo 0-2. Ha lavorato per battere la sudamericana, ma Tatjana Maria ha vinto 6-3, 3-6 e 7-5 aumentando le possibilità della squadra europea. EFE

apa/ismo