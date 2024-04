Spalato al Bayern: “Non mi interessa il nuovo allenatore”

La sconfitta del Bayern contro l'Heidenheim lascia il titolo su un piatto d'argento per il Leverkusen, aggravando la crisi istituzionale del club. Dopo la partita, il direttore sportivo Max Eberl ha reagito con rabbia alla domanda su come stesse andando la ricerca di un nuovo allenatore: “Non mi interessa trovare un allenatore!” Ora tutto è concentrato sulla partita contro l'Arsenal.

A Monaco c'è una grande ossessione di riuscire a superare la fase a gironi della Champions League e correggere la situazione attraverso il campionato continentale. “Affronteremo una squadra, con tutto il rispetto per HeidenheimMolto più alto di loro. “Dobbiamo prendere una svolta adeguata per non essere schiaffeggiati”, ha detto.

Il Bayern ha recentemente subito un duro colpo con il rifiuto di Xabi Alonso di accettare l'incarico di allenatore e l'anno prossimo sarà ancora senza allenatore. Poiché Tuchel e il club hanno già annunciato che si separeranno il 30 giugno. Non è noto chi sarà responsabile della guida del nuovo progetto.

