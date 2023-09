Spalletti è “l’uomo perfetto” per l’Italia, dice Buffon

Gianluigi Buffon, il leggendario portiere dell’Italia e della Juventus Torino, e recentemente nominato Capo della Delegazione della Nazionale, Questo lunedì il nuovo allenatore Luciano Spalletti si è presentato come “l’uomo perfetto” per prendere le redini della squadra.

“Ho la sensazione che l’Italia abbia trovato l’uomo giusto al momento giusto”Buffon ha dato l’annuncio durante la sua prima conferenza stampa nel suo nuovo incarico.

“Ho avuto la fortuna di trascorrere gli ultimi giorni con l’allenatoreHo ascoltato il loro staff tecnico e ho parlato delle loro opinioni, emozioni e valori e, secondo me, necessario per raggiungere il nostro obiettivo”. Dopo la scorsa stagione in Birmania, Buffon ha continuato in 2ª Divisione, appendendo i guanti al chiodo all’età di 45 anni all’inizio di agosto.

Spalletti, ex allenatore del Napoli cosa accadrà Roberto Mancini, Per la prima volta contro l’Azzurra sarà in vantaggio Macedonia del Nord il 9 settembre e contro l’Ucraina tre giorni dopo, nell’ambito della fase di qualificazione Coppa degli Europei-2024.

In quel giorno Le dimissioni improvvise di Mancini Poco dopo essere stato nominato nuovo allenatore dell’Arabia Saudita, Buffon ha lanciato palloni e si è trattenuto ad ammetterlo. “È stato un risultato inaspettato.

“La Federazione Italiana ha risposto in modo rapido ed efficienteE’ importante per chi è interessato al Nacional”, ha sottolineato ‘Gigi’.

Buffon, il detentore del record Presenze con la squadra italiana (176), A capo della delegazione Gianluca Vialli è morto nel gennaio 2023 all’età di 58 anni.

“È un errore venire qui e provare a fare come Willy in questa fase, non sarò al suo livello”. ha detto Buffon.

Per saperne di più

Calcio Suarez e Cavani erano fuori al primo appuntamento di qualificazione in Uruguay L’allenatore Marcelo Bielsa non ne ha tenuto conto nelle partite rispettivamente contro Cile ed Ecuador.

​

Per saperne di più