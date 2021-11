Spazio 301. Gli opinion leader forniscono approfondimenti sulle piattaforme digitali

Victor Hugo Duran

Tampico / 10.11.2021 21:12:11

Politicae uomini d’affarie accademicie atletie giornalisti e Caratteri annunciato in Messico Vai oltre piattaforme digitali Messaggi alla comunità per Formare un progetto nazionale unico E vai in una direzione in settori come formazione scolasticae Sicurezzae Economia, come in Integrazione sociale.

Raul Ferraz, Presidente Rivista dei leader messicani, ha lanciato un’iniziativa denominata Espacio 301 con quattro programmi trasmessi durante il mese di novembre a Youtube. avere come partecipanti Olga Sanchez Corderoe Alejandro Martie Immagine di Fernando Landerose Cerro Gomez Leivae Patty Chaboye Paula Espinosae Ricardo Monreal, tra l’altro.

“Sono nato attraverso pandemia E non potendo fare il nostro evento di persona dove molti di questi leader si sono incontrati per parlare e parlare per condividere idee, li abbiamo invitati a inviare un messaggio che sarebbe andato a Citizen One, che non è nella lista e a fare una proposta che sarebbe definire un progetto paese, sulle loro visioni e sulla decisione in sospeso in Messico”, rivelare.

post plurale

accompagnato da Università di Anahuac e Mercedes Benz, come tema principaleProgetto di costruzione della nazione“.L’evento ruota attorno a idee assolutamente necessarie affinché i leader contribuiscano e stabiliscano insieme un’unica agenda per tutti i cittadini

“I leader hanno situazioni in cui la loro azione determina o non fa il percorso e lo indicano. Avete posizioni che sono più importanti di qualsiasi comune cittadino. Crediamo nel collegamento con il pubblico nello scambio di visioni per andare verso lo stesso luogo, in lo stesso senso, con i temi dell’educazione, della sicurezza, dell’economia e dell’inclusione sociale.Tutti sono in campo La sua competenza suggerisce cose pertinenti”., selezionato da Raul Ferraz.

Quattro programmi di Espacio 301 saranno trasmessi sul sito web di Líderes Mexicanos in Youtube. Lunedì di novembre dalle 20:30 Ci saranno oltre 100 leader che creeranno contenuti.