Spazio aperto di Tuxtla, Parco Fundamat

Il governatore Rutilio Escandon ha aperto questo spazio ecologico, sportivo e ricreativo

Personale Aquínoticias

Durante l’apertura del Parco Fundamat a Tuxtla Gutierrez, il governatore Rutilio Escandon Cadenas ha sottolineato che era essenziale che le persone e i tre livelli di governo si unissero per risolvere le questioni più delicate, come è successo in questo luogo di cui hanno beneficiato. Gli alberi sono stati piantati in spazi di rivitalizzazione fisica e oggi è a beneficio delle persone, in particolare ragazze, ragazzi e giovani adulti.

“Sebbene questa attività sia il mio paese, abbiamo la responsabilità di contribuire e lavorare insieme. Non c’è dubbio che continueremo a migliorare questo tipo di spazi che non solo godono delle persone, ma danno anche forza e ricchezza al Chiapas e a Tuxtla Gutierrez. Lui ha notato che Fondamat Park è un esempio Tutti i consigli comunali devono seguirlo, perché quando c’è volontà e solidarietà non c’è nulla che non si possa fare e mantenere in forma.

In questo senso, il Presidente dello Stato ha sottolineato che pur lavorando per la soddisfazione e il benessere del Chiapas, le autorità di ogni comune avrebbero il pieno sostegno del governo del Chiapas, che ha esortato a svolgere con onestà e decenza. Risorse per attuare le proposte più urgenti della gente.

“Puoi contare su di noi che siamo sempre uniti, come abbiamo fatto con tutte le autorità. È quello che vogliamo, è quello che sogniamo, che la comunità possa godere dell’intero bilancio perché le appartiene, come è successo in questo parco dove si può passeggiare, riposare, rilassarsi ed esercitare in allegria Felicità”, ha sottolineato.

Nel ringraziare il governatore Rutilio Escandón per il suo sostegno al raggiungimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di risparmio degli spazi pubblici, il sindaco di Tuxtla Gutierrez, Carlos Morales Vázquez, ha evidenziato il lavoro della società civile, come il consiglio di fondazione di Fundamat Park , che lo hanno fatto. Ha stabilito questo sito e si è preso cura di settemila giovani alberi che ora sono adulti.

Allo stesso modo, ha ringraziato le persone che hanno contribuito donando i posti e costruendo la pista. “Come autorità, ci uniamo a questa iniziativa dei cittadini per rendere questo meraviglioso spazio una realtà”, ha affermato.

Infine, il presidente del consiglio di amministrazione di Fundamat Park, José Brunet Civit, ha riconosciuto il sostegno allo scopo di migliorare questo spazio ambientale, sportivo e ricreativo, sottolineando al contempo che queste azioni convalidano la buona volontà di lavorare insieme, comunità e governo; Ha anche invitato i residenti a continuare a prendersi cura di loro perché rimarranno per le generazioni future.

All’incontro hanno partecipato anche: Segretario dei Lavori Pubblici Angel Carlos Torres Colebro. Segretario Esecutivo del Servizio di Pubblica Sicurezza dello Stato, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; e Adrian Marinco, del Corporativo San Marcos.