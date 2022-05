spazio aperto. Visita i nostri showroom con ingresso libero e gratuito

Le nostre proposte in galleria. Tanto da scoprire

🔹Al quarto piano è arrivata nelle nostre stanze l’ultima mostra: “Liam Young”. costruire mondi. I punti salienti del creatore australiano, noto per le visioni accattivanti dei suoi mondi immaginari, sono racchiusi in grandi installazioni video.

🔹 Al terzo piano, “Connessioni nella Collezione Telefónica”. Per la prima volta, presentiamo insieme la collezione d’arte, il patrimonio tecnologico e l’archivio storico di Telefónica, in una mostra che ci invita a stabilire dialoghi e collegare idee per pensare a questa vasta ricchezza di patrimonio da una nuova prospettiva.

🔹 Al secondo piano, Vieni a visitare la mostra”Storia della comunicazione. Gruppo storico e tecnologico di Telefónica‘, che mira a introdurre lo sviluppo delle telecomunicazioni, con particolare attenzione alla telefonia in Spagna. Dal telegrafo agli ultimi cellulari, i 50 pezzi selezionati illustrano un viaggio nel tempo che presenta una visione globale della nascita della comunicazione, dai suoi primi anni di esistenza fino ai giorni nostri: un mondo in rete allo stesso tempo, duraturo e inclusivo comunicazione.