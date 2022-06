Spazio artistico

Mercoledì è stato inaugurato Artean Espazioa, un luogo dove si svilupperanno attività legate all’arte e si trova in via Gabarrari a Hondarribia. / foto di hira

La prima impressione di tutte le persone che entrano in Artean Espazioa è sorprendente. E non è sorprendente, perché la finestra in cui questo spazio ha una splendida vista sulla baia di Txingudi. Situato in Calle Gabarrari a Hondarribia, accanto all’aeroporto, è senza dubbio il luogo ideale per rilanciare il progetto che

Goncal Alfonso Ha lavorato a lungo.

laurea in belle arti,

canneto Ha una vasta esperienza nell’insegnamento dell’arte e ha anche sviluppato la sua carriera come coordinatrice e controllore presso Txiribuelta, azienda specializzata nell’organizzazione di attività per bambini e giovani adulti. Fu in questo contesto, su richiesta di ex studenti dei corsi di disegno e pittura, e motivata dal suo stesso bisogno di continuare lo scambio di conoscenze, che apparve Tsiksiri Arti. “Era un modo per unire la mia esperienza come screener con la mia formazione in lezioni di pedagogia e arte legate alla disciplina positiva”.

Dopo oltre un anno di fornire queste lezioni a Txispum! Areto

canneto Si è ora trasferito, via Txiribuelta, nell’edificio adiacente, dove è stata installata l’Artean Espazioa. Questo “non si concentra solo sulle lezioni di disegno e colorazione, ma riguarda l’unificazione delle diverse aree. L’obiettivo è che una persona interessata all’arte non debba essere divisa in un’unica disciplina, ma c’è eterogeneità”, afferma.

Pertanto, durante il corso, verranno offerte lezioni relative a diverse discipline, come l’illustrazione, il disegno, il disegno o il fumetto, rivolte a bambini e adulti.

Il metodo di lavoro sarebbe lo stesso che Goncal aveva usato fino a quel momento nelle sue lezioni. Nel caso dei più giovani, si tratta di “avere delle routine, incoraggiare l’immaginazione e la creatività, fornire loro strumenti e introdurli a diverse tecniche artistiche in modo che possano sviluppare il proprio stile”. Nel caso degli adulti, si tratta di “avere un proprio spazio personale, ma all’interno di un gruppo. L’idea di un gruppo è molto importante, in quanto crea una comunità in cui ci sosteniamo a vicenda per raggiungere obiettivi e affrontare le sfide che Questo spazio incoraggia anche gli studenti adulti a collaborare con i txiki e viceversa».

Artean Espazioa, oltre alle lezioni, che si svilupperanno lungo tutto il corso, organizzerà, a fine settimana alterni, workshop di una giornata legati a diverse metodologie. «Ad esempio, il disegno dal vero, la pittura ad aria, la creazione di gioielli, ecc. In questo ambiente ci sono molte persone che si specializzano in discipline molto diverse, e infatti, da questo punto di vista, siamo aperti a qualsiasi proposta».

Ecco come si spiega

canneto Mercoledì scorso durante l’opening di Artean Espazioa, dove l’artista è stato accompagnato da un gruppo di amici e studenti, come ad esempio

Mikel Gikotexia, Anna Maria Varela, Aintzani Barrioso con txiiki

Olivia Hernandez BarriosoLorena Gomez, Elena Fernandez, Maria Jose Zapiran, Kirsten Olsen, Eva Montuto, Anis Paniagua, Carlos Sobijana, Susana Recio, Ion Mazetti S

Giovanni Bojana.

In attesa dell’estate, Artean Espazioa offrirà una sala giochi per bambini dai 5 ai 12 anni per tutto il mese di luglio. «Svolgeremo attività dinamiche, mentre loro impareranno a disegnare e dipingere… Andremo ad esempio in bicicletta nelle paludi per creare il nostro delicato quaderno, visiteremo mostre alla Galleria Otzazki, dove ci incontreremo artisti, ecc.”.

Nello stesso mese verranno organizzate attività per bambini al pomeriggio, mentre il sabato saranno rivolte alle famiglie.

Per il mese di agosto si terrà dall’8 al 14 agosto una settimana intensiva di disegno e colorazione all’aperto per adulti e ragazzi dai 12 anni in su.