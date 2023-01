Spazio della memoria, secondo noi…

È una buona notizia che la replica del Padiglione della Spagna dell’Esposizione Internazionale di Parigi del 1937, noto come Padiglione della Repubblica, stia per essere restaurata. L’edificio, situato nella regione della Vall d’Hebron, è stato eretto nel 1992 su progetto degli architetti Anthony Ubach, Mikel Espinette e Juan Miguel Hernandez, che hanno ripreso la versione originale dei razionalisti Josep Lluís Sert e Luis Lacasa che un tempo offrivano Guernica Di Picasso, un dipinto riprodotto in scala reale nel cortile della proprietà. Questo piccolo edificio è uno spazio adatto alla memoria, non solo perché ricrea un pezzo notevole di un momento cruciale della storia del secolo scorso, ma anche perché include materiale documentario di quel periodo – la guerra civile e il regime franchista, tra altri contenuti di grande interesse. I fondi, gestiti dall’Università di Barcellona, ​​sono consultati da ricercatori internazionali. I lavori, che costeranno circa 383.000 euro – 210.000 euro a carico del Comune – inizieranno nel primo trimestre di quest’anno e termineranno a dicembre.