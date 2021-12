Spazio di apprendimento internazionale in economia informatica

La Latin American Bitcoin and Blockchain Conference (Labitconf, abbreviato in inglese) è stato lo spazio internazionale in cui si sono affrontati temi legati all’implementazione delle criptovalute come portafoglio praticabile nel settore commerciale, sociale ed economico in El Salvador, primo e unico paese accettare Bitcoin come opzione di valuta nazionale. La conferenza ha tenuto la sua nona edizione di persona e online da San Salvador, El Salvador, lo scorso novembre di quest’anno.

L’evento ha riunito molte delle menti più brillanti dell’industria Bitcoin, nonché imprenditori locali, in uno spazio in cui si sono tenuti workshop e conferenze che hanno cercato di dare al Nord il percorso della regione di fronte ai cambiamenti in continua evoluzione del presente . L’economia cibernetica. E fornire alle persone un apprendimento accessibile per la loro libertà finanziaria e la conoscenza della criptovaluta.

In questo scenario, l’economia cibernetica è descritta come un ambiente basato sull’integrazione dei portafogli digitali delle economie dei paesi per aumentare la loro competitività nell’esportazione di beni e servizi a livello globale.

I limiti delle attuali valute – che sono soggette a svalutazione – non sono chiari prima dell’integrazione di criptovalute come Bitcoin, che consentirà una maggiore gestione delle operazioni di acquisto e vendita, nonché la crescita della scala delle aziende in America Latina regione.

“Bitcoin ha senso come strumento per aggirare le restrizioni su vari paesi senza dollaro che lottano con i sistemi valutari, rendendo più complesso fare affari con famiglie di immigrati e piccole città”, ha commentato. stella panamenseDiana Gomez, co-organizzatrice di Labitconf 2021, “Ecco perché è nata questa conferenza, come hub per l’educazione degli utenti per avvicinare il regolatore e rimuovere lo stigma della tecnologia nell’economia”.

Il tema della conferenza di quest’anno si è concentrato sullo scenario dell’adozione di Bitcoin come moneta a corso legale nel paese ospitante. “El Salvador è come una cartolina verso il futuro, era inimmaginabile all’inizio dell’anno che saremmo stati in grado di pagare un caffè con le criptovalute, ma con bitcoin è diventato possibile dimostrare il significato di questa trasformazione”, Egli ha detto. Gomez, “Ma non tutte le adozioni sono uguali, sia nella capitale che nelle aree rurali e periferiche, dove ottenere un’ottima connessione a Internet è ancora una sfida eccezionale nel paese”.

Quasi 14.000+ partecipanti sono stati registrati e 4.000 persone sono entrate personalmente in El Salvador, oltre ad avere una giornata di contenuti in spagnolo essendo uno spazio importante “perché la comunità latina sappia che ci sono specialisti in questa materia, che comunicano con questioni urgenti molto seriamente”, ha detto Gomez.

Labitconf è orgoglioso di essere il primo anno in cui è stato in grado di offrire pagamenti fiat ai suoi fornitori, ha aperto workshop per conoscere bitcoin nella comunità e ha un maggiore coinvolgimento nella lingua spagnola sin dal suo inizio nel 2013.

Sfide

Alcuni dei nuovi gap di esclusione che derivano dall’integrazione di bitcoin si manifestano nella mancanza di connettività a banda larga, nonché nel possesso di dispositivi intelligenti che ne promuovono l’uso con maggiore accessibilità e semplicità. Inoltre, l’educazione finanziaria e avere aspettative ragionevoli è essenziale affinché ogni potenziale utente conosca il motivo dietro la nuova valuta e come viene utilizzata a livello globale; Questa cautela segue con l’integrazione delle criptovalute e la loro dipendenza dalle economie.

“Bitcoin è attualmente nello stesso scenario di Internet nel 1990, quando non sapevamo esattamente come funzionassero i suoi protocolli, quindi stiamo attraversando un panorama di evoluzione e apprendimento con un sistema che può cambiare in qualsiasi momento, ma che mostra il vantaggi”, ha aggiunto Gomez.

economia futura

Gomez ha notato che mentre Bitcoin è considerato “l’economia del futuro”, lei lo chiama “l’economia del presente”, perché “è la costruzione del valore del presente che determinerà il futuro e il modo in cui ci relazioniamo ad esso. “

Lo sviluppo di questa moneta è sulla strada di un costante aggiornamento, visto che il suo confronto commerciale con altre modalità di cyber-economia come i pagamenti digitali tramite Visa o Mastercard rimane “a bassa velocità di transazione”, secondo il cyber-economist. .

“Prevedo un futuro in cui le persone non sanno che stanno usando bitcoin anche se stanno usando bitcoin, è un’inclusione organica che consente alle persone di programmare i propri pagamenti e transazioni digitali in modo completamente remoto, tramite dispositivi intelligenti”, ha osservato Gomez.

Questo, insieme all’auspicio di una maggiore recepimento nelle normative sociali ed economiche dei Paesi della regione, è un percorso lastricato di una maggiore educazione all’economia digitale. Per Gómez, i progressi nell’accettazione delle criptovalute nello spazio sociale ed economico globale inizieranno con “schemi di inclusione per apprendere e apprezzare i vantaggi di questa tecnologia” e ridurre “lo stigma di ciò che significa controllare digitalmente i nostri soldi”.

Nel caso di El Salvador, l’inclusione di Bitcoin rappresenta un supporto per nuove tendenze tecnologiche che possono aiutare a rilanciare il Paese. “La realtà di El Salvador è speciale, perché non ha una propria valuta dal 2001, quindi è stato utilizzato principalmente il dollaro USA; questo non significa un grande cambiamento quando sono passati a una valuta emessa da software, ma è molto difficile replicare i termini legali che consente questo cambiamento e protegge la sua economia in un altro paese.

“Un regolamento che consente restrizioni al reddito è dannoso, perché questo strumento ha bisogno di aria, per poterlo espandere e usarlo il più possibile per capire, e ancor di più in un ecosistema in crisi”, come l’economia globale dopo la pandemia .

Tra i vantaggi di questa economia digitale in futuro, Gomez ha notato che la comunicazione intergenerazionale è uno spazio in cui può crescere e fornire maggiori opportunità di integrazione lavorativa per le giovani generazioni che “sono nate conoscendo il mondo digitale”.

“Il suo utilizzo nei videogiochi rende comodo capire questo ecosistema (…) Alla conferenza abbiamo fatto spazio a più di 500 giovani interessati a sapere come ottenere grandi posizioni nel mercato della programmazione con poca specializzazione e tempo . Minare criptovalute, perché sarà molto richiesta dal 2022″.

Dal punto di vista di Gómez, l’America Latina dovrà affrontare maggiori opportunità di apprendere, integrare, promuovere e accettare nuove tecnologie economiche nei prossimi anni, tuttavia, le lacune nella comunicazione, nell’istruzione e nella visione del governo devono essere affrontate per capitalizzare i benefici dell’economia informatica in la sua interezza.

“Le nuove generazioni possono partecipare attivamente alla costruzione di questa infrastruttura tecnologica, contribuire con idee, essere curiose e creative, nonché continuare la ricerca per creare spazi di avvicinamento intergenerazionale che aprano discussioni comunicative su ciò che è necessario per farle raggiungere più angoli e fornire spazio per uso nella regione”.