Spazio di cultura mineraria per l’anima

José Luis Aronte, direttore comunale della cultura di Minas de Mathambre, parla al telefono con il giornalista Juan Gonzalez Cabanas. Foto: Enrique Cruz Lidias

Intervento di José Luis Hernández Arronte, Direttore della Cultura delle Miniere di Matahambre nel programma Acompáñame di Radio Minas

in un Giornata della cultura cubanae Radio Minas Durante la trasmissione del programma Vieni con me Chi è questo 20 ottobre, ha stabilito un contatto telefonico con José Luis Hernández Arronte, direttore del settore di Minas de Mathambre, che si è congratulato con i lavoratori di tutti i campi sociali che contribuiscono al loro lavoro, perché secondo il direttore, la cultura non è patrimonio esclusivo delle arti.

Ha inoltre onorato gli artisti dilettanti e professionisti, che negli ultimi decenni hanno svolto un ruolo di primo piano in spettacoli musicali, teatrali, di danza e letterari.

Hernández Arronte ha ritenuto che una volta che la regione tornerà alla normalità dopo la pandemia, l’attività culturale occuperà spazi vitali che la popolazione, soprattutto i più giovani, brama.

Ancora una volta, le istituzioni culturali apriranno le loro porte a un vasto pubblico che ha bisogno di godimento spirituale e relax.

Allo stesso modo, il regista ha osservato che in un giorno come questo è stato cantato per la prima volta l’inno nazionale di Cuba, da qui la celebrazione di questa nobile data.

José Luis Hernández ha concluso la conversazione esortandoci a lavorare con più desideri da questo momento in poi, per una cultura della qualità e del vero talento.