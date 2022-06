spazio di espressione

I biologi Jazmín Salazar e Rosana López, insieme all’artista visiva Marina Urrutia Trujano, hanno sviluppato e promosso il progetto Diálogo entre morres, un incontro con una visione di affrontare questioni come la pandemia e la cura dell’ambiente, per imparare a farlo. Immaginazione dell’infanzia.

In un’intervista a FDS, Marina ha commentato che questa idea, di Milpas Banqueteras, riconosce il bisogno dei bambini di trovare spazi di convivenza e che il laboratorio che offrono consente loro un luogo di incontro, dialogo ed espressione.

“Parla del cambiamento climatico, di come è stato affrontato il problema della pandemia a casa e nelle scuole, poiché i bambini sono esseri che hanno molte conoscenze e hanno un modo semplice per esprimersi”, ha affermato Urrutia Trogano.

Marina ha commentato che uno degli obiettivi del progetto è fornire una guida in modo che i bambini, oltre a dire ciò che pensano o sentono, possano esprimersi in modo più giocoso, quindi in questo laboratorio la parte plastica viene incorporata attraverso il disegno e colorazione.

Diálogo entre morres è un progetto finora autogestito, anche se non è esclusa la possibilità di ricercare risorse da istituzioni o aziende per aprire l’opzione di accesso a nuovi luoghi.

“Dobbiamo salvare i valori e diventare più consapevoli attraverso la discussione, l’analisi e il miglioramento di ciò che ereditiamo e di ciò che ereditiamo”, ha affermato Marina.

I partecipanti cercano di promuovere la crescita di questa iniziativa e sono aperti a questo ciclo che avviene attraverso lo scambio o il sostegno solidale per andare alle comunità statali e affrontare le questioni centrali.

Finora hanno partecipato a varie mostre, come il Festival culturale Pulque e Maguey con un circolo di dialogo.

