spazio di mediazione. Un luogo aperto per contattare i nostri visitatori – Espacio Fundación Telefónica

Lo spazio di mediazione è dove tu sei il protagonista. È un luogo di scoperta e creatività. Dove parti con più interesse che risposte, un mondo intero da scoprire. Un luogo per riscoprire la galleria da altrove. Uno spazio abitativo dove la condivisione è fondamento e strumento di condivisione, creatività e pensiero.

Lo spazio di mediazione è integrato nel percorso della mostra #Conexiones, al terzo piano dell’Espacio. In esso puoi trovare risorse educative per interagire ed essere parte della mostra. Ti invitiamo, ad esempio, a fermarti a vedere il nostro sito tavola condivisache è un’installazione collaborativa sulla Collezione Telefónica a cui puoi partecipare digitalmente.

Un’altra novità nello spazio della mediazione è che in certi momenti Potete trovare i nostri docenti, sempre pronti a dialogare e confrontarsi sui contenuti della mostra e per risolvere eventuali dubbi che potrebbero sorgere durante le tue visite. Inoltre avranno a disposizione vari materiali didattici che potranno mostrarvi, magari, per vedere la mostra da altri punti di vista. Sentiti libero di avvicinarti! Gli incontri con il team docenti inizieranno martedì 22 marzo 2022 e si terranno nei seguenti orari:

Martedì: dalle 11:00 alle 14:00.

Mercoledì e giovedì: dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 18:30

Venerdì: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 18:30

Sabato dalle 10:00 alle 11:30.

La domenica dalle 12:00 alle 13:30.

* L’orario è soggetto a possibili variazioni dovute all’attività del reparto. Nello spazio di mediazione stesso, puoi fare riferimento agli orari degli insegnanti disponibili ogni giorno.

Inoltre, li abbiamo preparati ciascuno Programma attività ed eventi Cosa accadrà nello spazio della mediazione. Hai il coraggio di scoprirli? Dettagliamo di seguito.