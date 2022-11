Spazio e collaborazione con il nuovo direttore del Consiglio Finanza Pubblica

La nomina di Robert F. Un’organizzazione responsabile con una vasta esperienza merita supporto e supporto nell’affidarla.

Mujica, nato 49 anni fa da genitori portoricani a Brooklyn, ha diretto l’ufficio del bilancio dello Stato di New York negli ultimi sette anni, rendendolo il funzionario più longevo nella posizione negli ultimi 75 anni, il che la dice lunga. Sulla sua abilità in materia finanziaria e affari di governo.

Le eccellenti credenziali che Mujica porta a una posizione così trascendente come garantire l’integrità finanziaria dell’isola sono sostenute dalla fiducia riposta in lui da vari governatori, nonché sindaci e membri del Congresso, sia democratici che repubblicani. La sua preparazione accademica e le sue prestazioni negli ultimi 25 anni, in vari rami del governo federale, lo hanno portato a diventare membro di dozzine di comitati di ristrutturazione e di supervisione finanziaria e di audit.

Con tutto questo bagaglio, nessuno può sostenere di essere teso in questo compito di svolgere i compiti amministrativi del Consiglio di vigilanza finanziaria, una delle cui fasi entrerà nel suo culmine.

Ricordiamo che, escludendo la procedura fallimentare dell’Autorità per l’Energia Elettrica, su cui insistevano i creditori della società pubblica, il giudice Laura Taylor Swain, incaricato delle trattative, ha chiesto al consiglio di presentare un nuovo emendamento previsto per il primo del prossimo Dicembre. In precedenza, questo processo veniva interrotto quando le parti che dovevano raggiungere un accordo, vale a dire FSC, obbligazionisti e compagnie assicurative comunali, non lo facevano.

Tuttavia, il giudice Taylor Swain spera che le differenze vengano superate e che la sua scadenza sia pienamente rispettata, e afferma inoltre che la ristrutturazione sarà completata entro giugno 2023, il che significa che spetterà al nuovo CEO. Tanto lavoro per consolidare gli accordi e portarli a compimento.

Per quanto riguarda la crisi del sistema elettrico, che rappresenta uno dei maggiori ostacoli al decollo economico di Porto Rico, si prevede che, oltre ai 18 progetti di energia rinnovabile approvati dal Fiscal Board all’inizio di quest’anno, l’Autorità collaborerà con il Segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm, nominato dal Presidente Biden alla guida del Power Grid Modernization Team.

In questo senso, Mujica sarà un capolavoro apportando idee e metodi di lavoro che guideranno la necessaria collaborazione tra il gruppo federale e i settori locali interessati a far uscire Porto Rico dal mediocre buco energetico. Ciò dovrebbe includere la velocità di trasporto necessaria per la produzione di energia.

Il dirigente designato, formatosi professionalmente e socialmente nel cuore della diaspora portoricana, ha il vantaggio dell’elemento privato che dovrebbe portare a un rapporto più caloroso con il governo locale. Come ha sottolineato lui stesso, ciò che lo motiva è “raggiungere accordi e assicurarsi di attenerci a ciò che abbiamo stabilito”.

Sottolineando che l’unico tassello mancante proprio nella prima fase dei lavori del Public Finance Board è la ristrutturazione del PREPA, Mujica auspica di concentrarsi sulla realizzazione dei valori fondamentali di una nuova governance, sistema finanziario che ci tenga lontani dal rischio di un altro fallimento.

Con l’esperienza di controllare la terza economia più grande degli Stati Uniti e la decima più grande del mondo, dobbiamo concludere che qualcuno che viene in qualche modo a migliorare la salute finanziaria di Porto Rico affronterà il suo compito con prudenza e fermezza.

Con questi elementi in mano, il governo centrale e la legislatura di Porto Rico devono dare al nuovo arrivato lo spazio di cui ha bisogno e mettere da parte il populismo. La cooperazione e la solidarietà sono necessarie per affrontare questa nuova e cruciale fase.