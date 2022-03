Spazio generoso – La Tercera

maestro maestro

Il Parco San Borja e il Centro di Santiago sono un grande supporto per gli spazi pubblici e le loro manifestazioni. La controversia che circonda i murales ci fa dubitare del loro contenuto più che della loro espressione. Dipingere le facciate a piacimento tiene lontani passanti e pubblico. Il centro geografico e il centro di Santiago sono in costante deterioramento. Ma questa non è solo una questione locale, ma una questione regionale.

Da questo centro ci sono 100 chilometri. verso la costa e l’Oceano Pacifico e la sua costa, un grande confine continentale generale; 50 km verso il nuovo Parque Santiago, o verso la collina El Blumo, un posto fantastico. C’è un asse lungo 150 km. Chi si aspetta un trattamento corretto ed espressioni di classe art.

Da est a ovest e dalla catena montuosa al mare: panorami, soste, sentieri, ponti, gallerie, architravi; A valle, un completo intervento progettuale e tecnico degli hub di Las Condes, Apoquindo, Providencia e Alameda; Quindi, lasciando Santiago in mezzo al carattere rurale di valli magnifiche e rigogliose che non aspettano solo una strada di collegamento; Raggiungere la costa, il bordo, di fronte all’acqua, la cui storia e cultura, morale ed estetica lo adombrano. Valparaiso e San Antonio sono spudoratamente diffamati.

Abbiamo l’opportunità di riempire questi spazi comuni con buone espressioni e contenuti che dovrebbero riconoscere le diverse caratteristiche dei suoi utenti, dagli anziani ai bambini, in cui tutti ci sentiamo molto a nostro agio.

Oscar McKinney b.

Architetto

Vice Preside di Architettura e Arti UDD