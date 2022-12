Spazio mediterraneo, chiedo solo il Natale!

In Espacio Mediterráneo affermano che “quest’anno chiediamo solo il Natale, con lo spirito migliore che hanno. Un Natale pieno di luce, solidarietà, illusione, gioia e affetto. Il Natale è la festa delle luci”, ecco perché, dallo scorso Il 25 novembre possiamo goderci l’illuminazione natalizia del centro commerciale, che è l’illuminazione realizzata in modo molto speciale con l’esibizione musicale dei Broken Peach, un gruppo che ha uno stile davvero unico e interessante.

Il Natale è solidarietà, all’Espacio Mediterráneo «Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti della società. Martedì scorso, 29 novembre, la direzione del centro commerciale ha consegnato 1.000 litri di latte al banco alimentare locale per fare in modo che questo alimento di base non sia disponibile nelle case di chi ne ha più bisogno, e dal 3 all’8 dicembre abbiamo invitato tutti i clienti del centro commerciale a venire Alla piattaforma di solidarietà installata nella piazza centrale dell’Espacio Mediterraneo per la donazione di calze da dare agli anziani nella casa di cura di Cartagena.

Il Natale è un’illusione, soprattutto per i più piccoli, e per loro il centro commerciale ha preparato un programma ricco di attività e laboratori di ogni genere con motivi natalizi,

Ovviamente senza rinunciare alla presenza di Babbo Natale e di loro maestà i Re Magi! In modo che tutti sogniamo queste vacanze.

Il Natale è gioia, shopping, regali, pasti in famiglia… Questo e molto altro vi offre Espacio Mediterráneo con i suoi negozi, ristoranti, cinema e bowling… Un punto d’incontro per tutta la famiglia dove vivere meravigliose esperienze natalizie.

Il Natale è una passione ed Espacio Mediterráneo, tutti i centri commerciali gestiti da CBRE, aggiungono emozione allo sforzo quotidiano affinché tutti i suoi clienti trovino uno spazio speciale dove trascorrere i loro momenti di shopping e svago. felici vacanze!.