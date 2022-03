Spazio Pubblico: “Cali Bonita”, Premio Gestione Integrale dello Spazio Pubblico | Gusto Colombia

bella strada Situato in Calle 30 tra Carreras 5 e 7 a Bogotá, è un ottimo esempio di cambiamento e ispirazione per altri settori di Bogotá e per altre città. Grazie a questa nuova foto, ha ricevuto un grande apprezzamento da Difensore civico dello spazio pubblico e Associazione colombiana degli architetti regionali Bogotà e Cundinamarca.

L’associazione opera tra il Parco Nazionale e la Biblioteca Nazionale. Cali 24 a Cali 36 e tra Caracas e Crass 5 / Asossandego

Associazione di Commercio Civile Centro Internazionale AsoSandiego – ha guidato l’intero processo di trasformazione grazie al contributo di vicini, uomini d’affari e residenti del Centro Internazionale; Hanno lavorato insieme per diversi decenni per la sicurezza, la manutenzione, la qualità degli spazi pubblici e il benessere di questa importante area della capitale colombiana, commenta Juan Pablo Orozco, amministratore delegato di Asosandiego.

Nel 2016 sono iniziati i lavori di ripristino di quello spazio pubblico: Lavare e dipingere facciate, riparare marciapiedi, gettare spazzatura, piantare alberi e aggiungere molti colori a questo tour. Questo fece bella strada Come è noto oggi, ora è visitato da centinaia di persone non solo da Bogotá ma da altre regioni del paese e oltre.

Ricordiamo Aso Sandiego Concentra i suoi sforzi in punti importanti della città Come La Recoleta de San Diego, il Museo Nazionale, la Biblioteca Nazionale, il quartiere La Merced, il MAMBO, il Planetario e l’International Center Financial Complex che ora ospita la Torre dell’Atrio.

Aso Sandiego Continua il suo lavoro e ora è concentrata sul restauro Parco del Bicentenario Inversione Torre Colpatria. Dare un senso artistico ad esso e affermarlo come una destinazione turistica di alto profilo in città è il suo grande obiettivo, dice. Juan Pablo.

Juan Pablo Orozco, amministratore delegato di Asosandiego Su Sapore Colombia da Radio Caracol.