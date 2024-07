Spazio: scopri com’era il cielo quando sei nato con queste immagini della NASA

Se sei una persona curiosa e guarda sempre le stelle, questa è una grande opportunità per scoprire com’era il cielo nel momento in cui sei nato. IL Il Centro nazionale per l’aeronautica e l’amministrazione spaziale (una pentola), ha condiviso uno strumento per Utenti Riconoscere il Fotografia Che è stato catturato dallo spazio a suo tempo compleanno.

Telescopio Hubble È uno dei progetti umani più avanzati. Da allora osserva i cieli dell’universo 30 anni In occasione del suo anniversario una pentola Ha creato una pagina in cui inserisci la tua data di nascita e ti mostra l’immagine ripresa dal telescopio Hubble.

“Hubble Esplora l’universo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò significa che vede qualche straordinaria meraviglia cosmica ogni giorno dell’anno, incluso il giorno speciale in cui sei nato.

Ma cos’è il telescopio Hubble?

Hubble è uno dei telescopi spaziali più famosi dell’astronomia moderna e orbita fuori dall’atmosfera terrestre, su un’orbita circolare attorno al pianeta Terra, ad un’altitudine di 593 chilometri sul livello del mare, con un periodo orbitale compreso tra 96 ​​e 97 minuti . È stato chiamato in onore dell’astronomo Edwin Hubble ed è stato lanciato in orbita il 24 aprile 1990 con la missione STS-31 come progetto congiunto tra la NASA e l’Agenzia spaziale europea, inaugurando il programma Grandi Osservatori.

Il telescopio monitora e fotografa lo spazio giorno e notte, tutti i giorni dell’anno. Questo la rende una sorta di lotteria per la foto del tuo compleanno e per la possibilità che tu possa trovare emergente qualcosa di innovativo o rivoluzionario, Come la Nebulosa Testa di Scimmia, la Nebulosa Pilastro dell’Aquila o un’immagine affascinante di Giove.

Come inserisco la foto del mio compleanno?

molto facile. Tutto quello che devi fare è andare sul sito della NASA: https://www.nasa.gov/content/goddard/what-did-hubble-see-on-your-birthday Inserisci il giorno e il mese della tua nascita.

La procedura è molto semplice, devi entrare nel sito della NASA e scegliere il giorno e il mese che desideri. Dopo averli selezionati è sufficiente cliccare sul nome che appare dopo la data scelta. Quando apri la nuova pagina, vedrai un’immagine con una breve descrizione di ciò che appare nell’immagine scritta da un astronomo professionista.

Cosa sta guardando Hubble adesso?

Se questo telescopio e le sue oltre 100.000 fotografie hanno suscitato il tuo interesse, puoi seguirlo minuto per minuto con una pagina appositamente progettata in modo che gli appassionati di spazio possano seguire ogni dettaglio di questa affascinante avventura spaziale. Questo è il collegamento: https://hubblesite.org/