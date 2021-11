spazio sociale. Il giorno dei morti: l’origine dell’universo, la migrazione e i popoli orali

In questa trasmissione sullo spazio sociale abbiamo parlato con l’antropologa sociale Myrna Cruz, con la quale abbiamo parlato della tradizione millenaria del “Giorno dei Morti” della cosmogonia precoloniale e di come queste pratiche potrebbero affrontare nell’attuale contesto di morte da COVID-19 mentre si trovava a allo stesso tempo mettendo in discussione il sistema sociale.Un predatore ha causato uno squilibrio nell’ambiente.

Abbiamo anche parlato con il professor emerito Rafael Serero Martinez dell’esperienza della sua famiglia e di come l’immigrazione dalla loro comunità di origine, gli Zackilla, non abbia impedito loro di mantenere uno stretto rapporto con le loro tradizioni, anzi, hanno spostato le loro pratiche in altri geografie.

Anche l’oralità è una parte importante di questo programma perché è stata cruciale per la trasmissione della conoscenza di generazione in generazione che sostiene la vita delle persone; Ecco perché abbiamo ascoltato la storia di “El arriero”, una clip audio inviataci da Don Salvador, il guaritore tradizionale e promotore culturale della comunità di Santa Catarina Minas, Oaxaca.

Scarica Spazio Sociale. Giorno dei Morti: Cosmogonia, Migrazione e Popoli Orali (30 min)