Spazio temporale nazionale per parlare di come ci sentiamo come nazione: Humberto Busto

Città del Messico, 17 novembre. Mi sembra che La Hora Nacional sia uno spazio congiunto e intersecante del paese, un luogo dove possiamo parlare di chi siamo, cosa pensiamo e sentiamo come nazione, come ha detto l’attore Humberto Busto Marin annunciando l’inizio del film principale. Il ruolo che avrà è nella sezione “Gestiscilo, qui stanno spaventando la gente”.

Si tratta di una serie di sette episodi che andrà in onda domenica 19 novembre, in cui si racconta un monologo di storie horror basate su miti e leggende popolari.

Humberto Busto, che ha partecipato a film come Il cane ama, Orso polare E Fallo come un uomocosì come nella serie Diablero E Gioco principaleha condiviso il suo entusiasmo nel far parte di questo progetto che cerca di avvicinare il pubblico a storie emozionanti rubate a diverse regioni messicane.

L’attore ha promesso di sorprendere il pubblico con storie che uniscono suspense, mistero e umorismo nero. “Il suono ha la capacità di viaggiare e sconvolgere la realtà, in questo senso collegarlo alla coscienza collettiva renderà questa sezione molto interessante da guardare e ascoltare.

L’ora nazionale va in onda ogni domenica alle dieci di sera su tutte le radio del Paese e attraverso i social media ufficiali del Ministero dell’Interno e il programma stesso.

La Hora Nacional, condotta da Leonora Milan in “Leos” e Javier Ramírez Gómez in “Cha”, si impegna a rinnovare i suoi formati, motivo per cui ora comprende diverse sezioni.

In particolare, la sezione “Córrele quehere espantan” ha debuttato lo scorso ottobre con l’attore Luis Eduardo Ge; Era molto popolare tra gli ascoltatori radiofonici e i follower sui social media, che apprezzavano le storie orribili.

Il Ministero dell’Interno vi invita ad ascoltare e seguire La Hora Nacional nella sua nuova fase di trasmissione, prodotta dalla Direzione Generale della Radio, Televisione e Cinematografia (RTC).