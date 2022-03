Specifiche iPad Pro 2022: chip M2 e MagSafe

L’iPad Pro 2022 avrà il nuovo processore M2, oltre all’inclusione di MagSafe.

Specifiche dell’iPad Pro 2022 Lungi dall’essere ufficiale, ma dato che abbiamo avuto quasi 15 mesi senza un aggiornamento per questo prodotto, possiamo crederci Il modello avrà necessariamente delle modifiche interne significativeOltre alla più recente tecnologia Apple in termini di ricarica.

Sembra che questo sarebbe vero, o almeno lo è Quello che dice uno degli analisti più famosi di Apple: Mark Gurman. Il nuovo iPad Pro 2022 avrà un chip M2? MagSafe sarà integrato come metodo di spedizione? Tutto sembra indicare di sì.

Chip M2, MagSafe e maggiore potenza grafica sono tra le possibili funzionalità dell’iPad Pro 2022

Durante l’evento Apple all’inizio di quest’anno, “Performance Peek”, Gli utenti si aspettavano l’introduzione dell’iPad Pro 2022ma Lanciato iPad Air 2022 Questa è stata l’unica notizia che Apple ha dato su un nuovo membro di questa famiglia di dispositivi.

Mark Gorman ha detto che Apple rilascerà l’iPad Pro 2022 in autunnoviene annunciato Nello stesso evento in cui verrà lanciato l’iPhone 14. Questo sarebbe l’ideale, soprattutto da quando l’ultimo iPad Pro è stato rilasciato 14 mesi fa, ha affermato l’analista, quindi rispetterebbe il periodo di rinnovo in cui questo modello è stato nel corso della sua storia, tra 13-16 mesi.

Tra le caratteristiche che Gurman assicurerà a questo iPad che sarà un rinnovamento del processore, dove verrà installato il chip M2. Sebbene ciò non significhi un cambiamento significativo nella velocità di elaborazione complessiva (entrambi i processori saranno a 8 nm), l’iPad Pro 2022 avrà una maggiore capacità grafica passando da 8 a 10 core GPU.

Il chip M2 avrà più potenza grafica rispetto al chip M1

Oltre alla modifica grafica che vedrà il nuovo modello di iPad, La funzionalità che verrà aggiunta al dispositivo sarà MagSafe. Ciò darebbe agli utenti la comodità di ricaricare sfruttando il magnetismo, quindi la facilità d’uso sarebbe un altro argomento importante quando si considera la ristrutturazione dell’iPad.

in questo modo, L’evento che Apple farà in autunno (molto probabilmente a settembre) I campioni saranno iPhone 14 e iPad Pro 2022, oltre al possibile rinnovo della gamma di cuffie di Apple.

